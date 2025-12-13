Editorias do Site
Morre o ator Peter Greene, que foi vilão de 'Pulp Fiction' e 'O Máskara', aos 60 anos

Seu primeiro destaque foi no filme 'Leis da Gravidade', de 1992

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 12:37

O ator Peter Greene, em 'Pulp Fiction'
O ator Peter Greene, em 'Pulp Fiction' Crédito: Reprodução

O ator americano Peter Greene morreu nesta sexta (12), aos 60 anos. Um de seus papéis mais conhecidos é o do vilão sádico Zed, de "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino.

Ele foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York pelo seu empresário Gregg Edwards, que confirmou a morte à imprensa americana, mas não detalhou as causas.

Seu primeiro papel de destaque num longa-metragem foi em "Leis da Gravidade", de 1992, que estrelou ao lado de Edie Falco, conhecida por "Família Soprano".

Após "Pulp Fiction", ele então foi escalado como Dorian Tyrell, o vilão principal de "O Máskara", de 1994, com Jim Carrey e Cameron Diaz. Também trabalhou em "Os Suspeitos", de 1996, ao lado de Benicio del Toro e Kevin Spacey.

Um de seus últimos papéis de destaque foi na minissérie "The Continental", de 2023, estrelada por Mel Gibson.

