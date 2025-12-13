Tratamento

Rei Charles 3º anuncia que reduzirá tratamento contra câncer no próximo ano

Mudança ocorre 'graças ao diagnóstico precoce' e 'à adesão às orientações médicas', afirmou monarca

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 09:07

Rei Charles III Crédito: Reuters/Folhapress

O rei Charles 3º anunciou nesta sexta-feira (12) que seu tratamento contra o câncer será reduzido no próximo ano.

O rei deu a "boa notícia" durante um pronunciamento sobre a importância do diagnóstico precoce. "Hoje posso compartilhar com vocês a boa notícia de que, graças ao diagnóstico precoce, à intervenção eficaz e ao cumprimento das orientações médicas, meu próprio cronograma de tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no Ano Novo", disse, em uma mensagem gravada para o evento Stand Up To Cancer.

Esse marco é uma bênção pessoal e um testemunho dos avanços notáveis que têm sido feitos no tratamento do câncer nos últimos anos; um testemunho que espero que possa encorajar os 50% de nós que receberemos o diagnóstico da doença em algum momento de nossas vidas. Rei Charles 3º

