Barão Vermelho anuncia turnê de reencontro com formação original e Ney Matogrosso

Banda fez história no rock brasileiro nos anos 1980

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 08:52

Barão Vermelho vai agitar 31º Recall de Marcas Crédito: Marcos Hermes/Divulgação

O Barão Vermelho anunciou nesta sexta-feira (12) dois shows da turnê de reencontro da formação original da banda, com Roberto Frejat nos vocais, Guto Goffi na bateria, Mauricio Barros nos teclados e Dé Palmeira no baixo. Além disso, haverá participação de Ney Matogrosso nos shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Por ora, foram anunciadas duas datas de "Barão Vermelho Encontro - Pro Mundo Inteiro Acordar" 30 de abril, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e 23 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo.

Nesta sexta, já foi aberta uma pré-venda exclusiva para clientes do Itaú, com 15% de desconto no valor dos ingressos. A venda geral começa às 12h de segunda (15), pelo site da Eventim. No estádio carioca, os ingressos custam a partir de R$ 197,50; em São Paulo, a partir de R$ 97,50.

O Barão Vermelho fez história nos anos 1980 com seu rock rebelde e libertário, amplificado pela voz e pelas composições de Cazuza, morto em 1990. Cazuza foi o vocalista e principal letrista do grupo entre 1981 e 1985, quando saiu da banda para seguir carreira solo. Frejat assumiu os vocais do grupo em seguida.

