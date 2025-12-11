Visita ao ES

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:30

Humorista visitou a sede do clube, na Serra Crédito: Instagram @renatoalbani e @riobrancoes

O humorista capixaba Renato Albani se apresentou nesta quarta-feira (10), na Arena Dom Bosco, em Vitória, e aproveitou que está em sua terra natal para visitar a sede do Rio Branco.

No Instagram, ele comentou. "Hoje viemos aqui conhecer a estrutura do clube Rio Branco para o ano que vem, e cara, nós vamos 'pras cabeça' tá, confia. Nós vamos pegar os treinos dos caras aqui agora, vão bora. Esse ano nós vamos vir diferentes, ano passado já foi incrível, mas 2026 vai ser diferente".

Renato Albani acompanhou o treino, conversou com jogadores e tirou fotos na sala de imprensa. Nas redes sociais do clube, muito entusiasmo por parte dos torcedores.

Capixaba é um dos investidores da SAF do Rio Branco

Desde 2024, a Sociedade Anônima do Futebol do Rio Branco, conta com Renato Albani com parceiro. Nascido na Serra, ele se formou em engenharia elétrica na UFES e deixou a profissão para seguir no humor.

O Rio Branco tem com cerca de 50 investidores na SAF, todos nascidos ou criados no Espírito Santo. O clube capa-preta é o atual campeão capixaba.

Este vídeo pode te interessar