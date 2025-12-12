TV

Repórter da Globo cai da escada, rompe ligamentos do pé e é afastada

Ananda Apple, de 64 anos, foi afastada da emissora após a queda

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:20

Ananda Apple se acidentou recentemente Crédito: Reprodução Instagram @anandapple

A repórter da Globo Ananda Apple, 64, foi afastada da emissora após cair de uma escada e machucar o pé. Segundo ela, em publicação nas redes sociais, teve de ir ao hospital após romper ligamentos.

"Robocop fora de hora", escreveu ela ao mostrar a botinha usada após a lesão. "Nunca é hora para despencar de uma escada. Mas eu me estatelei há 10 dias. Com toda aquela farra dos ligamentos desligados, pé roxo e estufado. Pé para cima, muito gelo", contou.

A jornalista, que também apresenta o Quadro Verde todas as sextas-feiras no Bom Dia São Paulo, afirma que a atração seguirá fora do ar até que ela possa retornar. Não há um prazo para isso.

"Estou chateada por estar presa nesta época de gravar reportagens dezembrinas para você. E bem na hora de preparar o Papai Noel, que me traz aquela mágica da infância de volta. Mas assim que der, eu volto", completou.

Este vídeo pode te interessar