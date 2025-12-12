Luto

Irmão de músico da banda de Alexandre Pires é achado morto após 2 meses desaparecido

Marcus Vinicius, de 36 anos, estava desaparecido desde outubro; restos mortais foram localizados em área isolada e passam por perícia da Polícia Civil

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:15

Irmão de músico da banda de Alexandre Pires é achado morto após 2 meses desaparecido

O irmão de Luiz “Tiazinha”, músico que integra a banda de Alexandre Pires, foi encontrado morto nesta quarta-feira (10), em Palhoça, na Grande Florianópolis. A informação foi confirmada pelo próprio artista por meio das redes sociais.

Marcus Vinicius Pinheiro Machado e Souza, de 36 anos, estava desaparecido desde o dia 11 de outubro. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), restos mortais foram localizados em uma área remota do município. O corpo estava em estado avançado de decomposição, o que impossibilitou a identificação imediata.

De acordo com o delegado Anselmo Cruz, a suspeita é de que os restos mortais pertençam a Marcus Vinicius, mas a confirmação oficial depende do resultado dos exames periciais. A investigação segue em andamento.

Nas redes sociais, Luiz Tiazinha lamentou a morte do irmão e fez desabafos emocionados. Em uma das publicações, afirmou que Marcus teria sido “assassinado, extorquido, abusado e roubado”. A Polícia Civil informou que essas informações ainda não foram confirmadas e reforçou que todas as hipóteses estão sendo apuradas.

“Eu infelizmente não consegui salvar você. Rezei todos os dias e trocaria qualquer sonho meu para te ver bem, para ter você vivo perto de nós”, escreveu o músico. Ele também relatou os dois meses de angústia vividos pela família durante o período de desaparecimento e afirmou que seguirá em busca de justiça.

Marcus Vinicius foi visto pela última vez no bairro Ponta do Papagaio, em Palhoça, após receber uma ligação de um amigo e sair de casa para entrar em um carro de cor cinza. Dias depois, Tiazinha informou que a família havia identificado o proprietário do veículo.

Em entrevista à NDTV Record, o músico contou que o irmão havia recebido recentemente uma quantia significativa de dinheiro após vencer um processo judicial. Segundo ele, Marcus estaria circulando com um homem apontado como proprietário de uma casa de prostituição, o que levantou suspeitas de extorsão. Após esse episódio, a família perdeu completamente o contato com ele.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.

