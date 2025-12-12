Famosos

Gominho diz que Preta Gil cogitou suicídio assistido durante tratamento contra o câncer

O influenciador disse que a cantora considerou a opção quando o tratamento contra o câncer que ela estava tratando começou a não dar mais resultados. Eles eram amigos íntimos. o

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:35

Gominho e Preta Gil Crédito: Instagram/@gominho

O influenciador Gominho revelou que Preta Gil cogitou a possibilidade de realizar um suicídio assistido nos seus meses finais de vida. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, o influenciador disse que a cantora considerou a opção quando o tratamento contra o câncer que ela estava tratando começou a não dar mais resultados.

"Ela teve a possibilidade do tratamento lá fora, que é uma coisa que nem todo mundo tem. Na época, ela ficou se questionando muito. Ela falou: 'Não sei se eu faço, não sei se eu paro tudo, eu não sei se eu faço o suicídio assistido'", contou Gominho, que era um dos melhores amigos da filha de Gilberto Gil.

O apresentador disse que desaconselhou a amiga a seguir esse caminho e sugeriu que ela tentasse o tratamento experimental fora do Brasil. "Eu falei: 'Amiga, bora gastar esse dinheiro, querida. Se tem essa tentativa [de tratamento] lá fora, vamos para Nova York, sim'. E aí ela foi."

Ele também disse que, para ele, o momento em que ela "se entregou" foi após uma piora significativa devido a uma infecção que forçou a interrupção do tratamento. "Nesses 10 dias, o câncer comeu ela. E aí, quando o médico falou 'olha, não adianta mais fazer o tratamento', ela se entregou. Fechou o olho, parou de falar e só mexia a cabeça", lembrou ele.

Emocionado, Gominho também contou como foi o último encontro com Preta. "Eu estava indo embora, e ela pegou minha mão, me olhou com um olhar... Eu fechei a porta do quarto e chorei 10 dias", afirmou. De acordo com o influenciador, a cantora se alimentava apenas de cinco cerejas e um litro de água por dia. "Eu só pedia para Deus levá-la. Imagina você ver a Preta naquele estado", afirmou.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal diagnosticado em 2023.

