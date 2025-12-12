Editorias do Site
Redes Sociais

Gominho diz que Preta Gil cogitou suicídio assistido durante tratamento contra o câncer

O influenciador disse que a cantora considerou a opção quando o tratamento contra o câncer que ela estava tratando começou a não dar mais resultados. Eles eram amigos íntimos. o

ANA CLARA COTTECCO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:35

Gominho e Preta Gil
Gominho e Preta Gil Crédito: Instagram/@gominho

O influenciador Gominho revelou que Preta Gil cogitou a possibilidade de realizar um suicídio assistido nos seus meses finais de vida. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, o influenciador disse que a cantora considerou a opção quando o tratamento contra o câncer que ela estava tratando começou a não dar mais resultados.

"Ela teve a possibilidade do tratamento lá fora, que é uma coisa que nem todo mundo tem. Na época, ela ficou se questionando muito. Ela falou: 'Não sei se eu faço, não sei se eu paro tudo, eu não sei se eu faço o suicídio assistido'", contou Gominho, que era um dos melhores amigos da filha de Gilberto Gil.

O apresentador disse que desaconselhou a amiga a seguir esse caminho e sugeriu que ela tentasse o tratamento experimental fora do Brasil. "Eu falei: 'Amiga, bora gastar esse dinheiro, querida. Se tem essa tentativa [de tratamento] lá fora, vamos para Nova York, sim'. E aí ela foi."

Ele também disse que, para ele, o momento em que ela "se entregou" foi após uma piora significativa devido a uma infecção que forçou a interrupção do tratamento. "Nesses 10 dias, o câncer comeu ela. E aí, quando o médico falou 'olha, não adianta mais fazer o tratamento', ela se entregou. Fechou o olho, parou de falar e só mexia a cabeça", lembrou ele.

Emocionado, Gominho também contou como foi o último encontro com Preta. "Eu estava indo embora, e ela pegou minha mão, me olhou com um olhar... Eu fechei a porta do quarto e chorei 10 dias", afirmou. De acordo com o influenciador, a cantora se alimentava apenas de cinco cerejas e um litro de água por dia. "Eu só pedia para Deus levá-la. Imagina você ver a Preta naquele estado", afirmou.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal diagnosticado em 2023.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Último romance de Preta Gil, O Kanalha dedica prêmio à cantora

Último romance de Preta Gil, O Kanalha dedica prêmio à cantora

Imagem - Amigos e familiares de Preta Gil recebem diamantes feitos com cinzas da cantora

Amigos e familiares de Preta Gil recebem diamantes feitos com cinzas da cantora

Imagem - Gil leva Domingão às lágrimas: 'Estou aqui hoje cantando para Preta'

Gil leva Domingão às lágrimas: 'Estou aqui hoje cantando para Preta'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - O que servir para vegetarianos no Natal: 3 receitas tradicionais repaginadas

O que servir para vegetarianos no Natal: 3 receitas tradicionais repaginadas
Imagem - Globoplay libera capítulos de novela gratuitamente devido a vendavais em SP

Globoplay libera capítulos de novela gratuitamente devido a vendavais em SP
Imagem - Morre aos 38 anos Joyce Prado, diretora de 'Chico Rei Entre Nós'

Morre aos 38 anos Joyce Prado, diretora de 'Chico Rei Entre Nós'