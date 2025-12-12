O que servir para vegetarianos no Natal: 3 receitas tradicionais repaginadas

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:24
As receitas tradicionais ajudam a tornar o Natal ainda mais especial, pois carregam memórias, afeto e o sabor das celebrações compartilhadas ao longo dos anos. Para os vegetarianos, é totalmente possível manter essa tradição viva, preparando pratos típicos da celebração em versões sem ingredientes de origem animal.
A seguir, confira 3 receitas tradicionais do Natal em versões vegetarianas!
Salada
Maionese
Maionese
No liquidificador, coloque o leite vegetal, o suco de limão, o alho e o sal. Bata rapidamente. Com o liquidificador ligado, adicione o óleo em fio até a mistura engrossar e atingir textura cremosa . Reserve na geladeira.
Salada
Em uma tigela grande, misture as batatas, a cenoura, a ervilha, a cebola-roxa e o milho-verde. Junte a maionese vegana aos poucos, misturando delicadamente até envolver todos os legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.
Em uma panela, cubra a batata com água, adicione um pouco de sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar levemente macia. Escorra e reserve. Em um refratário, faça camadas alternadas de batata, cebola, alho, pimentão vermelho e azeitona preta. Tempere cada camada com sal, pimenta-do-reino, páprica e orégano. Regue com o azeite e adicione 1/2 xícara de chá de água. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, cobrindo com papel-alumínio nos primeiros 25 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva quente.
Em um recipiente, misture o leite vegetal, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de canela em pó e a baunilha. Mergulhe rapidamente cada fatia de pão nessa mistura, apenas o suficiente para umedecer, sem deixar encharcar. Aqueça o óleo em uma frigideira funda, em fogo médio. Frite as fatias de pão até ficarem douradas dos dois lados. Retire e deixe escorrer em papel-toalha. Em um recipiente, misture o açúcar com a canela e passe as rabanadas ainda quentes nessa combinação. Sirva em seguida ou mantenha aquecidas até o momento de levar à mesa.
