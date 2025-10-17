Sem carne

Empadão vegetariano: 5 receitas fáceis para o almoço do dia a dia

Veja como preparar opções deliciosas com massa macia e recheio cremoso

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:37

Empadão de palmito Crédito: Marcelo Veras | Shutterstock

O empadão vegetariano é aquele prato versátil que combina sabor, praticidade e aconchego à mesa. Ideal para o almoço do dia a dia, ele permite variar os ingredientes e criar combinações criativas sem perder tempo na cozinha. Além de ser delicioso, pode transformar simples ingredientes em uma refeição completa, nutritiva e cheia de sabor.

A seguir, veja cinco receitas de empadão vegetariano fáceis para o almoço do dia a dia!

Empadão de palmito cremoso

Ingredientes:

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de palmito picado

1 tomate picado

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o sal e o fermento. Adicione o azeite e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Acrescente a água aos poucos, mexendo até obter uma massa lisa e homogênea que desgrude das mãos. Envolva em plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte o palmito e o tomate, misture bem e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos, mexendo às vezes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Dissolva a farinha de trigo no leite e despeje na panela, mexendo continuamente até engrossar e formar um creme consistente. Reserve até esfriar.

Abra dois terços da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma média untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio já frio de maneira uniforme. Abra o restante da massa e cubra o empadão, selando bem as bordas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Sirva em seguida.

Empadão de berinjela e tomate seco

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de berinjela cortada em cubos

1/2 xícara de chá de tomate seco picado

1/2 xícara de chá de azeitona verde picada

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite de amêndoas

Orégano, manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em uma tigela, misture as farinhas de trigo e de aveia com o sal e o fermento. Acrescente o azeite e mexa com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Junte a água aos poucos, até obter uma massa firme e homogênea. Envolva em plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a berinjela e cozinhe até ficar macia, mexendo às vezes. Acrescente o tomate seco e a azeitona, misture bem e tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano e manjericão. Dissolva a farinha de trigo no leite de amêndoas e adicione à panela, mexendo até formar um creme encorpado. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Abra dois terços da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma média untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Espalhe o recheio frio sobre a base. Abra o restante da massa e cubra o empadão, selando bem as bordas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Sirva em seguida.

Empadão de tofu com ervilha

Ingredientes:

Massa

2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

300 g de tofu

1/2 xícara de chá de ervilha

1 tomate picado

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite de soja

Cúrcuma, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a farinha de grão-de-bico, o sal e o fermento. Adicione o azeite e misture com as pontas dos dedos até obter uma textura de farofa. Acrescente a água aos poucos, até formar uma massa firme e homogênea. Embrulhe em plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o tofu e amasse levemente com uma espátula enquanto refoga por alguns minutos. Junte a ervilha e o tomate, misture bem e tempere com sal, pimenta-do-reino, cúrcuma e cheiro-verde. Dissolva a farinha de trigo no leite de soja e despeje na panela, mexendo até engrossar e formar um creme consistente. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Abra dois terços da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma média untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Espalhe o recheio frio de maneira uniforme. Abra o restante da massa e cubra o empadão, unindo bem as bordas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a superfície fique levemente dourada. Sirva em seguida.

Empadão de alho-poró Crédito: Cassiano Correia | Shutterstock

Empadão de alho-poró

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 xícaras de chá de alho-poró fatiado

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em uma tigela grande, misture as farinhas de trigo e de arroz com o sal e o fermento. Acrescente o azeite e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Vá adicionando a água aos poucos, até obter uma massa macia e homogênea que desgrude das mãos. Envolva em plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte o alho-poró e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Dissolva a farinha de trigo no leite de aveia e despeje na panela, mexendo até engrossar e formar um creme encorpado. Desligue o fogo e reserve até esfriar.

Abra dois terços da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma média untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Espalhe o recheio frio de maneira uniforme. Abra o restante da massa e cubra o empadão, selando bem as bordas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Sirva em seguida.

Empadão de lentilha e legumes

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1/2 xícara de chá de cenoura cortada em cubos

1/2 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos

1/2 xícara de chá de milho-verde

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite de soja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal e o fermento. Acrescente o azeite e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Adicione a água aos poucos, até obter uma massa macia e homogênea. Envolva em plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a cenoura e a abobrinha e refogue por alguns minutos até ficarem macias. Acrescente a lentilha e o milho-verde, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Dissolva a farinha de trigo no leite de soja e despeje na panela, mexendo até engrossar e formar um creme consistente. Desligue o fogo e reserve até esfriar.

Abra dois terços da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma média untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Distribua o recheio frio de forma uniforme. Abra o restante da massa e cubra o empadão, selando bem as bordas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Sirva em seguida.