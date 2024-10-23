Água na boca

5 receitas práticas de empadão para o almoço

Aprenda a preparar versões saborosas e fáceis desse prato
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 12:36

Empadão de frango (Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock)
Empadão de frango  Crédito: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock
Os empadões são uma excelente opção para o almoço, combinando praticidade e versatilidade com sabores irresistíveis. Com uma base de massa amanteigada e recheios variados, eles podem agradar diferentes paladares, desde os que preferem opções mais tradicionais até aqueles que buscam combinações criativas. Acompanhados de uma salada fresca ou arroz simples, tornam-se uma refeição completa e equilibrada, perfeita para qualquer ocasião.
Veja abaixo cinco receitas práticas de empadão para o almoço!

Empadão de frango

Ingredientes:

Massa
  • 500 g de farinha de trigo
  • 250 g de manteiga gelada em cubos
  • 2 gemas de ovos
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/4 xícara de chá de água gelada
  • 1 gema para pincelar

Veja Também

Veja receita fácil de torta de frango com massa de pastel

Recheio
  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 200 g de requeijão cremoso
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, misture a farinha com o sal e reserve. Adicione a manteiga gelada e trabalhe com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Junte as gemas e a água gelada aos poucos, até formar uma massa lisa e homogênea. Envolva a massa em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate picado e o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e misture o requeijão ao recheio. Reserve.
Montagem
Divida a massa em duas partes, uma maior para a base e outra menor para a cobertura. Abra a parte maior com um rolo e forre uma forma de fundo removível, cobrindo as laterais. Adicione o recheio de frango. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão. Feche bem as bordas. Pincele a superfície com gema de ovo para dourar. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos ou até dourar por cima. Deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.

Empadão de palmito

Ingredientes:

Massa
  • 500 g de farinha de trigo
  • 250 g de manteiga ou margarina gelada em cubos
  • 2 gemas
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/4 xícara de chá de água gelada
  • 1 gema para pincelar
Recheio
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates sem sementes picados
  • 400 g de palmito picado
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas
  • 1/2 xícara de chá de leite integral
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Veja Também

Aprenda 5 receitas práticas e criativas com palmito

Modo de preparo:

Massa
Em uma tigela, misture a farinha com o sal. Adicione a manteiga gelada e trabalhe a massa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Junte as gemas e a água gelada aos poucos, até formar uma massa lisa e homogênea. Envolva em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os tomates e refogue por mais alguns minutos. Adicione o palmito, a ervilha e as azeitonas e misture. Dissolva o amido de milho no leite e junte à mistura, mexendo até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e deixe esfriar.
Montagem
Divida a massa em duas partes. Abra uma parte com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível. Coloque o recheio de palmito já frio. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão, fechando bem as bordas. Pincele a superfície com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos ou até que a massa fique dourada. Deixe esfriar, desinforme e sirva em seguida.

Empadão de bacalhau

Ingredientes:

Massa
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 200 g de manteiga
  • 300 g de creme de leite
  • 1 pitada de sal
  • 1 gema para pincelar
Recheio
  • 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola grande picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates sem sementes picados
  • 1/2 pimentão vermelho fatiado
  • 1/2 xícara de chá de azeitonas pretas picadas
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de leite integral
  • Salsa e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em uma tigela, misture a farinha e o sal. Adicione a manteiga e misture até obter uma farofa. Adicione o creme de leite e amasse até formar uma massa lisa. Envolva em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Reserve. 
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os tomates e o pimentão e refogue por 3 minutos. Acrescente o bacalhau e misture bem. Dissolva a farinha de trigo no leite e adicione à panela, mexendo até engrossar. Adicione o creme de leite e misture bem. Acrescente as azeitonas e ajuste o tempero com pimenta-do-reino e salsa. Reserve.
Montagem
Divida a massa em duas partes. Abra uma parte da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma. Adicione o recheio de bacalhau já frio. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão, fechando bem as bordas. Pincele com gema de ovo para dar brilho. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos ou até que a massa fique dourada. Deixe esfriar, desinforme e sirva em seguida. 
Empadão de carne moída (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Empadão de carne moída Crédito: from my point of view | Shutterstock

Empadão de carne moída

Ingredientes:

Massa
  • 500 g de farinha de trigo
  • 250 g de manteiga gelada em cubos
  • 2 gemas
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/4 xícara de chá de água gelada
  • 1 gema para pincelar
Recheio
  • 500 g de carne moída
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola grande picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes picado
  • 1/2 pimentão verde picado
  • 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em uma recipiente, misture a farinha com o sal. Adicione a manteiga gelada e trabalhe a massa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Junte as gemas e a água gelada aos poucos, até formar uma massa lisa e homogênea. Envolva em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne moída e refogue por aproximadamente 5 minutos. Adicione o tomate e o pimentão e refogue por mais alguns minutos. Acrescente as azeitonas, ajuste o sal e a pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Reserve.
Montagem
Divida a massa em duas partes. Abra uma parte com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível. Coloque o recheio de carne moída. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão, selando bem as bordas. Pincele a superfície com gema de ovo para dourar. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos ou até que a massa fique dourada. Deixe esfriar, desinforme e sirva em seguida. 

Empadão de calabresa com queijo

Ingredientes:

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • 100 g de manteiga gelada
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 ovo
  • 1 gema para pincelar

Veja Também

Farofa de linguiça e bacon com queijo coalho: veja receita

Recheio
  • 400 g de linguiça calabresa sem pele e cortada em cubos
  • 1 cebola fatiada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 tomate sem sementes picado
  • 200 g de queijo muçarela ralado 
  • 1/2 xícara de chá de requeijão
  • Cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em uma tigela, misture a farinha com o sal. Adicione a manteiga e esfarele com as mãos. Adicione o iogurte e o ovo. Misture até obter uma massa uniforme. Leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.
Recheio
Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola até dourar levemente. Adicione a calabresa e refogue por mais 4 minutos. Acrescente o tomate e misture bem. Ajuste o tempero com pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Deixe o recheio esfriar e misture o requeijão para ficar cremoso. Reserve.
Montagem
Divida a massa em duas partes. Abra uma parte e forre o fundo e as laterais de uma forma. Coloque o recheio de calabresa e cubra com a muçarela. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão, selando bem as bordas.
Pincele a superfície com gema de ovo para dourar. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos ou até que fique dourado por cima. Deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.

Veja Também

3 receitas de empadinhas veganas fáceis de fazer

Aprenda a preparar deliciosas empadinhas de três queijos

