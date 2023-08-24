3 receitas de empadinhas veganas fáceis de fazer

A empada é um dos salgados favoritos entre os brasileiros. Encontrada em estabelecimentos como padarias e lanchonetes, ela pode ser preparada com ingredientes sem origem animal. Isso porque esse quitute é versátil e permite a combinação entre diversas composições, tanto na massa quanto no recheio, para agradar todos os paladares.
A seguir, confira 4 receitas saborosas de empadas veganas para você se deliciar!
Empada de espinafre
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 colher de sopa de água gelada
- 3 colheres de chá de sal
- Óleo de coco para untar e pincelar
Recheio
- 500 g de espinafre picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 50 g de azeitona verde sem caroço e picada
- 1 xícara de chá de palmito picado
- Azeite a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a água e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes e reserve uma delas. Unte forminhas para empada com óleo de coco e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e disponha sobre uma das formas, preenchendo o fundo e as laterais. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o restante dos ingredientes e refogue até as folhas de espinafre murcharem. Espere esfriar e recheie as empadas. Tampe-as com o restante da massa reservada, pressionando as laterais para fechar. Pincele com o óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.
Empada de palmito com azeitona
Ingredientes
Massa
- 11/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 50 ml água gelada
- 1/2 colher de chá sal
Recheio
- 3 xícaras de chá de palmitos picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 6 azeitonas verde sem caroçopicadas
- 3 colheres de chá farinha de trigo
- 1/4 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa melado de cana
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá água
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Adicione o óleo de coco e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e modele no formato de uma bola. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes e reserve uma delas para cobrir as empadas.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e refogue até dourar. Acrescente o tomate e cozinhe até desmanchar. Adicione o palmito, a farinha de trigo e a água e refogue até obter uma pasta, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino, desligue o fogo e reserve.
Montagem
Unte forminhas para empada com óleo de coco e coloque uma pequena porção da massa sobre cada forma, preenchendo o fundo e as laterais. Recheie com a ajuda de uma colher e finalize com as azeitonas. Cubra as empadas com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Reserve. Em um recipiente, coloque o melado de cana e a água e misture bem. Pincele os salgados com a mistura e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.
Empada de cogumelos
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
- 1 colher de sopa de água gelada
- 3 colheres de chá de sal
- Óleo de girassol para untar e pincelar
Recheio
- 300 g de cogumelos Paris cortado em lâminas
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 50 g de azeitona verde sem caroço
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 100 g de creme de tofu
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a água e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo de girassol e mexa até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e separe metade dela. Unte uma forma para empada com óleo de girassol e disponha uma das massas sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os cogumelos e refogue por 5 minutos. Junte as azeitonas e o cheiro-verde e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo, acrescente o creme de tofu, mexa bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Disponha o recheio sobre a forma e cubra com o restante da massa, pressione as laterais para fechar. Com a ajuda de uma faca, faça riscos na diagonal para decorar. Finalize pincelando com óleo de girassol e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.