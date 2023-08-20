Pudim de leite com calda de caramelo e balsâmico: veja receita

Faça a calda colocando o açúcar em uma panela pequena, para derreter em fogo baixo, evitando mexer para evitar grumos. Quando começar a ficar com cor de caramelo, abaixe o fogo e adicione a água fervente lentamente, com cuidado, e deixe ferver até dissolver o caramelo.

Adicione o creme de balsâmico e deixe por mais três minutos, até a calda engrossar.



Coloque em uma forma redonda média com furo central (20cm de diâmetro) e vá cobrindo o fundo e os lados com o auxílio de uma colher até endurecer. Reserve.



Bata os ingredientes do pudim rapidamente no liquidificador e coloque na forma.



Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio baixo (150℃), em banho-maria, por cerca de 1 hora.



Retire o papel alumínio e deixe mais 30 minutos ou até ficar firme.