Pudim de leite com calda de caramelo e balsâmico: veja receita

Já definiu a sobremesa do fim de semana? Se ainda não escolheu o que servir no almoço de fim de semana, aqui vai uma sugestão para deixar o tradicional pudim de leite condensado especial, com um toque de vinagre balsâmico na calda.
Para essa receita, recomendamos que você use um creme de balsâmico vendido em supermercados. O resultado fica bem interessante. Então, bora testar?
PUDIM DE LEITE COM CALDA DE BALSÂMICO
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 2 horas
Nível: médio
Tempo médio de preparo: 2 horas
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Calda:
- 1 xícara (chá) de açúcar
- ½ xícara (chá) de água fervente
- 3 colheres (sopa) de creme de balsâmico (à venda em supermercados)
- Pudim:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de leite
- 3 ovos
COMO FAZER:
- Faça a calda colocando o açúcar em uma panela pequena, para derreter em fogo baixo, evitando mexer para evitar grumos. Quando começar a ficar com cor de caramelo, abaixe o fogo e adicione a água fervente lentamente, com cuidado, e deixe ferver até dissolver o caramelo.
- Adicione o creme de balsâmico e deixe por mais três minutos, até a calda engrossar.
- Coloque em uma forma redonda média com furo central (20cm de diâmetro) e vá cobrindo o fundo e os lados com o auxílio de uma colher até endurecer. Reserve.
- Bata os ingredientes do pudim rapidamente no liquidificador e coloque na forma.
- Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio baixo (150℃), em banho-maria, por cerca de 1 hora.
- Retire o papel alumínio e deixe mais 30 minutos ou até ficar firme.
- Retire, espere esfriar e leve à geladeira por cerca de 1 hora. Desenforme e sirva.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.