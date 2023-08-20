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Pudim de leite com calda de caramelo e balsâmico: veja receita

O toque diferente na sobremesa é uma ideia para deixar seu pudim de leite delicioso e bastante interessante; confira como fazer
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Agosto de 2023 às 08:00

Pudim de leite com calda de balsâmico
Pudim de leite com calda de balsâmico Crédito: Castelo/Divulgação
Já definiu a sobremesa do fim de semana? Se ainda não escolheu o que servir no almoço de fim de semana, aqui vai uma sugestão para deixar o tradicional pudim de leite condensado especial, com um toque de vinagre balsâmico na calda.   
Para essa receita, recomendamos que você use um creme de balsâmico vendido em supermercados. O resultado fica bem interessante. Então, bora testar? 

PUDIM DE LEITE COM CALDA DE BALSÂMICO

Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 2 horas
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Calda: 
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • ½ xícara (chá) de água fervente
  • 3 colheres (sopa) de creme de balsâmico (à venda em supermercados) 
  • Pudim:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de leite
  • 3 ovos
COMO FAZER: 
  1. Faça a calda colocando o açúcar em uma panela pequena, para derreter em fogo baixo, evitando mexer para evitar grumos. Quando começar a ficar com cor de caramelo, abaixe o fogo e adicione a água fervente lentamente, com cuidado, e deixe ferver até dissolver o caramelo. 
  2. Adicione o creme de balsâmico e deixe por mais três minutos, até a calda engrossar.
  3. Coloque em uma forma redonda média com furo central (20cm de diâmetro) e vá cobrindo o fundo e os lados com o auxílio de uma colher até endurecer. Reserve.
  4. Bata os ingredientes do pudim rapidamente no liquidificador e coloque na forma.
  5. Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio baixo (150℃), em banho-maria, por cerca de 1 hora.
  6. Retire o papel alumínio e deixe mais 30 minutos ou até ficar firme. 
  7. Retire, espere esfriar e leve à geladeira por cerca de 1 hora. Desenforme e sirva.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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