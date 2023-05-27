Ama pudim? Conheça três receitas fáceis que vão te surpreender

O pudim é uma receita deliciosa e fácil que encanta os paladares brasileiros.
Sua textura suave e cremosa, combinada com seu sabor rico e reconfortante, torna-o uma escolha irresistível para os amantes de sobremesas.
Preparar um pudim é um processo simples, que requer apenas alguns ingredientes básicos. Por isso, selecionamos algumas receitas que vão te surpreender. Veja!
PUDIM CREMOSO DE LIMÃO
INGREDIENTES:
- 1 litro de leite
- 4 colheres de sopa de amido de milho
- 4 colheres de sopa de açúcar
- 3 gemas de ovo
- Raspas de 1 limão siciliano
- 1 caixinha de gelatina sabor limão
- 1/4 de xícara chá de água quente
- 3 claras de ovo batidas em ponto de neve
- Raspas de limão siciliano para decorar
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque o leite, o amido, o açúcar, as gemas desfeitas e as raspas do limão-siciliano.
- Cozinhe em fogo baixo, mexendo eventualmente até o creme engrossar.
- Dissolva a gelatina na água quente e acrescente ao creme, mexendo bem.
- Deixe amornar e acrescente as claras em neve, bem firmes.
- Coloque em uma forma e leve à geladeira para firmar. Depois, desenforme e decore com raspas de limão siciliano.
PUDIM DE COCO
INGREDIENTES:
- 790g de leite condensado
- 1 litro de leite de coco
- 6 ovos
- 1 pedaço pequeno de coco seco ralado
- Gengibre e limão a gosto
MODO DE PREPARO:
- Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque sobre a forma.
- Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180°C por 1 hora.
- Deixe esfriar, desenforme e leve à geladeira. Sirva em seguida.
PUDIM DE AMÊNDOAS
INGREDIENTES:
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- 1 xícara de chá de açúcar
- 4 xícaras de chá de leite
- 1 pitada de sal
- 3 gemas de ovo
- 1 xícara de chá de creme de leite batido
- 50g de amêndoas picadas
- 50g de laranja cristalizada
- Gomos de laranjas cristalizadas para decorar
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, leve ao fogo médio os 5 primeiros ingredientes, mexendo sempre até engrossar.
- Acrescente o creme de leite e as amêndoas e a laranja.
- Misture e coloque em forma média, parcialmente molhada.
- Leve à geladeira e desenforme depois de frio.
- Decore com os gomos de laranja cristalizada e as amêndoas.