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Cremosidade

Ama pudim? Conheça três receitas fáceis que vão te surpreender

Versões da clássica sobremesa preparadas com limão, coco ou amêndoas são uma ótima pedida para adoçar o seu fim de semana
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 06:00

O pudim é uma receita deliciosa e fácil que encanta os paladares brasileiros.
Sua textura suave e cremosa, combinada com seu sabor rico e reconfortante, torna-o uma escolha irresistível para os amantes de sobremesas.
Preparar um pudim é um processo simples, que requer apenas alguns ingredientes básicos. Por isso, selecionamos algumas receitas que vão te surpreender. Veja!

PUDIM CREMOSO DE LIMÃO

INGREDIENTES: 
  • 1 litro de leite
  • 4 colheres de sopa de amido de milho
  • 4 colheres de sopa de açúcar
  • 3 gemas de ovo
  • Raspas de 1 limão siciliano
  • 1 caixinha de gelatina sabor limão
  • 1/4 de xícara chá de água quente
  • 3 claras de ovo batidas em ponto de neve
  • Raspas de limão siciliano para decorar
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, coloque o leite, o amido, o açúcar, as gemas desfeitas e as raspas do limão-siciliano. 
  2. Cozinhe em fogo baixo, mexendo eventualmente até o creme engrossar. 
  3. Dissolva a gelatina na água quente e acrescente ao creme, mexendo bem. 
  4. Deixe amornar e acrescente as claras em neve, bem firmes. 
  5. Coloque em uma forma e leve à geladeira para firmar. Depois, desenforme e decore com raspas de limão siciliano.
Imagem Edicase Brasil
Pudim de coco com um toque de gengibre e limão Crédito: lhmfoto | ShutterStock

PUDIM DE COCO

INGREDIENTES: 
  • 790g de leite condensado
  • 1 litro de leite de coco
  • 6 ovos
  • 1 pedaço pequeno de coco seco ralado
  • Gengibre e limão a gosto
MODO DE PREPARO: 
  1. Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque sobre a forma. 
  2. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180°C por 1 hora. 
  3. Deixe esfriar, desenforme e leve à geladeira. Sirva em seguida.

PUDIM DE AMÊNDOAS

INGREDIENTES: 
  • 3 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 4 xícaras de chá de leite
  • 1 pitada de sal
  • 3 gemas de ovo
  • 1 xícara de chá de creme de leite batido
  • 50g de amêndoas picadas
  • 50g de laranja cristalizada
  • Gomos de laranjas cristalizadas para decorar
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, leve ao fogo médio os 5 primeiros ingredientes, mexendo sempre até engrossar. 
  2. Acrescente o creme de leite e as amêndoas e a laranja. 
  3.  Misture e coloque em forma média, parcialmente molhada. 
  4. Leve à geladeira e desenforme depois de frio. 
  5. Decore com os gomos de laranja cristalizada e as amêndoas.

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