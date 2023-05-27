Ama pudim? Conheça três receitas fáceis que vão te surpreender

Em uma panela, coloque o leite, o amido, o açúcar, as gemas desfeitas e as raspas do limão-siciliano.

Cozinhe em fogo baixo, mexendo eventualmente até o creme engrossar.

Dissolva a gelatina na água quente e acrescente ao creme, mexendo bem.

Deixe amornar e acrescente as claras em neve, bem firmes.