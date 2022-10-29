Pudim de pão: veja receita fácil para fazer com liquidificador

No liquidificador, bata os ovos com o leite até ficar homogêneo.

Corte o pão em pedaços e vá acrescentando aos poucos até misturar-se completamente.

Por fim, coloque o açúcar e bata mais um pouco.

Em uma panela, coloque o açúcar, sempre mexendo para não queimar até derreter.

Após derretido, acrescente a água e mexa para deixar a calda uniforme.

Monte como um pudim normal, com o caramelo no fundo em uma forma adequada, e a massa do pudim.