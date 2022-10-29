Pudim de pão: veja receita fácil para fazer com liquidificador

Quer uma ideia de sobremesa para adoçar o fim de semana? Aqui vai uma sugestão simples de preparar e bastante saborosa: pudim de pão.
Para preparar o doce, muito tradicional na confeitaria brasileira, você vai usar pão francês.
O tempo de preparação é de pouco mais de uma hora e a receita rende em média dez porções. Confira o passo a passo:
PUDIM DE PÃO
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 1h10
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 1h10
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Pudim:
- 4 ovos
- 2 ½ pães franceses
- 600ml de leite integral
- 1 xícara de açúcar
- Calda:
- 250g de açúcar
- 125ml de água
MODO DE PREPARO:
- No liquidificador, bata os ovos com o leite até ficar homogêneo.
- Corte o pão em pedaços e vá acrescentando aos poucos até misturar-se completamente.
- Por fim, coloque o açúcar e bata mais um pouco.
- Em uma panela, coloque o açúcar, sempre mexendo para não queimar até derreter.
- Após derretido, acrescente a água e mexa para deixar a calda uniforme.
- Monte como um pudim normal, com o caramelo no fundo em uma forma adequada, e a massa do pudim.
- Asse em banho-maria a 180ºC por aproximadamente 1 hora.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.