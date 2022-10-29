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Pudim de pão: veja receita fácil para fazer com liquidificador

Versão do doce leva pães de sal no preparo e é uma ótima opção para servir tanto no lanche da tarde como após as refeições
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 06:00

Quer uma ideia de sobremesa para adoçar o fim de semana? Aqui vai uma sugestão simples de preparar e bastante saborosa: pudim de pão. 
Para preparar o doce, muito tradicional na confeitaria brasileira, você vai usar pão francês.
O tempo de preparação é de pouco mais de uma hora e a receita rende em média dez porções. Confira o passo a passo:  

PUDIM DE PÃO 

Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 1h10
Nível: fácil 
Pudim de pão
Pudim de pão é um clássico da culinária brasileira Crédito: Divino Fogão/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Pudim:
  • 4 ovos
  • 2 ½ pães franceses
  • 600ml de leite integral
  • 1 xícara de açúcar
  • Calda:
  • 250g de açúcar
  • 125ml de água
MODO DE PREPARO: 
  1. No liquidificador, bata os ovos com o leite até ficar homogêneo. 
  2. Corte o pão em pedaços e vá acrescentando aos poucos até misturar-se completamente. 
  3. Por fim, coloque o açúcar e bata mais um pouco.
  4. Em uma panela, coloque o açúcar, sempre mexendo para não queimar até derreter. 
  5. Após derretido, acrescente a água e mexa para deixar a calda uniforme. 
  6. Monte como um pudim normal, com o caramelo no fundo em uma forma adequada, e a massa do pudim. 
  7. Asse em banho-maria a 180ºC por aproximadamente 1 hora.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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