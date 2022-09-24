Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De origem europeia

Crumble de pera ao vinho: receita para arrasar na sobremesa

Doce europeu com base de frutas e cobertura dourada e crocante tem um quê de sofisticação e vale cada minuto gasto no preparo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 02:00

Crumble de peras ao vinho
Crumble da receita é feito com peras portuguesas Crédito: Camicado/Divulgação
Crumble é um doce assado, feito com frutas e uma cobertura amanteigada crocante irresistível. A versão que sugerimos abaixo, é feita com uma sobremesa francesa tradicional, mundialmente conhecida: pera ao vinho.
O chef Pedro Kucht, da coluna Menu da Semana, ensinou a preparar um crumble de frutas vermelhas. O de pera ao vinho não é tão simples como o dele, mas o resultado também compensa. Veja só:

CRUMBLE DE PERA AO VINHO

INGREDIENTES: 
  • 6 mini peras portuguesas
  • ½ xícara (chá) de vinho branco
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • ½ colher (sopa) de caldo de limão
  • Manteiga
  • Massa e montagem:
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 6 colheres (sopa) de açúcar mascavo
  • ½ xícara (chá) de aveia em flocos
  • 100 g de manteiga gelada
  • ¼ colher (chá) de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
  1. Deixe o forno previamente aquecido a 200ºC. 
  2. Enquanto isso, unte uma forma média com manteiga. 
  3. Lave e descasque as peras, mas mantenha os cabinhos no topo. 
  4. Corte as peras pela metade no sentido do comprimento. Uma parte você vai adicionar em uma frigideira com tampa. 
  5. Regue as frutas com vinho, misture o açúcar e leve ao fogo médio. 
  6. Deixe cozinhar até o vinho secar. A outra metade você vai cortar em cubos e transferir para uma tigela com o caldo de limão.
  7. Massa e montagem: em outra tigela, misture a farinha de trigo, a aveia em flocos, o fermento em pó, o açúcar mascavo e o sal.
  8.  Corte a manteiga em cubos e adicione à mistura. 
  9. Com as pontas dos dedos, faça movimentos até formar uma farofa grossa. 
  10. Adicione as metades de peras no refratário e preencha o espaço restante com as frutas em cubos. 
  11. Em seguida, polvilhe com a farofa, formando uma camada generosa. 
  12. Leve ao forno para assar por cerca de 30 minutos. Você pode servir o crumble quente ou em temperatura ambiente.
Fonte: Camicado. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Crumble de frutas vermelhas é uma sobremesa fácil com sorvete

Receita de torta de morango sem forno é dica para a sobremesa

Hora da sobremesa! Veja como fazer suflê de queijo com goiabada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ministro da Fazenda, Dario Durigan
Veja o que já se sabe sobre o novo programa para renegociar dívidas
Imagem de destaque
Empresário de 73 anos perde R$ 250 mil após sofrer golpe da namorada na Serra
Imagem de destaque
Ex-presidente do BRB é preso; saiba quem é ele e qual a relação com o banco Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados