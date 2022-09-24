Crumble de pera ao vinho: receita para arrasar na sobremesa

Crumble é um doce assado, feito com frutas e uma cobertura amanteigada crocante irresistível. A versão que sugerimos abaixo, é feita com uma sobremesa francesa tradicional, mundialmente conhecida: pera ao vinho.
O chef Pedro Kucht, da coluna Menu da Semana, ensinou a preparar um crumble de frutas vermelhas. O de pera ao vinho não é tão simples como o dele, mas o resultado também compensa. Veja só:
CRUMBLE DE PERA AO VINHO
INGREDIENTES:
- 6 mini peras portuguesas
- ½ xícara (chá) de vinho branco
- 1 colher (sopa) de açúcar
- ½ colher (sopa) de caldo de limão
- Manteiga
- Massa e montagem:
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 6 colheres (sopa) de açúcar mascavo
- ½ xícara (chá) de aveia em flocos
- 100 g de manteiga gelada
- ¼ colher (chá) de fermento em pó
- 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
- Deixe o forno previamente aquecido a 200ºC.
- Enquanto isso, unte uma forma média com manteiga.
- Lave e descasque as peras, mas mantenha os cabinhos no topo.
- Corte as peras pela metade no sentido do comprimento. Uma parte você vai adicionar em uma frigideira com tampa.
- Regue as frutas com vinho, misture o açúcar e leve ao fogo médio.
- Deixe cozinhar até o vinho secar. A outra metade você vai cortar em cubos e transferir para uma tigela com o caldo de limão.
- Massa e montagem: em outra tigela, misture a farinha de trigo, a aveia em flocos, o fermento em pó, o açúcar mascavo e o sal.
- Corte a manteiga em cubos e adicione à mistura.
- Com as pontas dos dedos, faça movimentos até formar uma farofa grossa.
- Adicione as metades de peras no refratário e preencha o espaço restante com as frutas em cubos.
- Em seguida, polvilhe com a farofa, formando uma camada generosa.
- Leve ao forno para assar por cerca de 30 minutos. Você pode servir o crumble quente ou em temperatura ambiente.
Fonte: Camicado. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.