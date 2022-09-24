Crumble de pera ao vinho: receita para arrasar na sobremesa

Deixe o forno previamente aquecido a 200ºC.

Enquanto isso, unte uma forma média com manteiga.

Lave e descasque as peras, mas mantenha os cabinhos no topo.

Corte as peras pela metade no sentido do comprimento. Uma parte você vai adicionar em uma frigideira com tampa.

Regue as frutas com vinho, misture o açúcar e leve ao fogo médio.

Deixe cozinhar até o vinho secar. A outra metade você vai cortar em cubos e transferir para uma tigela com o caldo de limão.

Massa e montagem: em outra tigela, misture a farinha de trigo, a aveia em flocos, o fermento em pó, o açúcar mascavo e o sal.

Corte a manteiga em cubos e adicione à mistura.

Com as pontas dos dedos, faça movimentos até formar uma farofa grossa.

Adicione as metades de peras no refratário e preencha o espaço restante com as frutas em cubos.

Em seguida, polvilhe com a farofa, formando uma camada generosa.