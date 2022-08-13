Receita de torta de morango sem forno é dica para a sobremesa

A torta de morango tem diversas variações, e a maioria delas é de preparo simples, como a que nossa equipe elegeu para o fim de semana. Ela tem no lugar da massa o clássico biscoito champagne, muito usado nos pavês por nossas mães e avós.
É uma delícia que deve ir para a mesa geladinha, encantando com sua cremosidade irresistível. Gosta muito de morango? Então essa dica de sobremesa é perfeita para você.
TORTA DE MORANGO SEM FORNO
INGREDIENTES:
- 1 caixa (395g) de leite condensado
- ½ xícara (chá) de leite integral
- 4 gemas
- 1 caixinha (200g) de creme de leite que bate chantili
- 14 biscoitos tipo champagne
- 300g de morangos fatiados
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, adicione o leite condensado, o leite integral e as gemas. Mexa bem até o creme engrossar, desligue o fogo e reserve.
- Em uma batedeira, bata o creme de leite até chegar no ponto de chantili.
- Misture delicadamente o chantili e o creme de leite condensado.
- Em um refratário quadrado, espalhe parte dessa mistura no fundo.
- Intercale com uma camada de biscoitos, coloque mais uma do creme e em seguida adicione uma de morangos fatiados.
- Finalize com uma camada de creme e leve para o congelador por duas horas.
- Decore com mais morangos por cima e sirva gelado.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.