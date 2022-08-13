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Geladinha

Receita de torta de morango sem forno é dica para a sobremesa

Feita com biscoito champagne e um creme bem levinho de leite condensado, ela é a gostosura certa para o seu fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 08:39

A torta de morango tem diversas variações, e a maioria delas é de preparo simples, como a que nossa equipe elegeu para o fim de semana. Ela tem no lugar da massa o clássico biscoito champagne, muito usado nos pavês por nossas mães e avós. 
É uma delícia que deve ir para a mesa geladinha, encantando com sua cremosidade irresistível. Gosta muito de morango? Então essa dica de sobremesa é perfeita para você.  
Torta de morango sem forno
Sirva a torta de morango bem gelada Crédito: Piracanjuba/Divulgação

TORTA DE MORANGO SEM FORNO

INGREDIENTES:
  • 1 caixa (395g) de leite condensado 
  • ½ xícara (chá) de leite integral 
  • 4 gemas
  • 1 caixinha (200g) de creme de leite que bate chantili
  • 14 biscoitos tipo champagne
  • 300g de morangos fatiados
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, adicione o leite condensado, o leite integral e as gemas. Mexa bem até o creme engrossar, desligue o fogo e reserve.
  2. Em uma batedeira, bata o creme de leite até chegar no ponto de chantili.
  3. Misture delicadamente o chantili e o creme de leite condensado.
  4. Em um refratário quadrado, espalhe parte dessa mistura no fundo.
  5. Intercale com uma camada de biscoitos, coloque mais uma do creme e em seguida adicione uma de morangos fatiados.
  6. Finalize com uma camada de creme e leve para o congelador por duas horas.
  7. Decore com mais morangos por cima e sirva gelado.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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