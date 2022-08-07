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Doçura pura

Brownie com caramelo salgado e farofa doce: veja como fazer

Aproveite que essa receita é fácil e vem com dicas para você dar uma bela incrementada no doce, ótimo para acompanhar café
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 02:00

Deu vontade de comer doce mas você está sem nada pronto em casa? Antes de partir para a doceria mais próxima, ou de futucar o app de delivery para pedir uma guloseima, dê só uma olhada nesta dica de receita: brownie com caramelo salgado e farofa doce. 
No preparo, você pode usar tanto margarina quanto manteiga, de acordo com o seu bolso e a sua preferência. E uma coisa é certa: depois de pronto, não vai sobrar um pedacinho para contar história. 

BROWNIE COM CARAMELO SALGADO E FAROFA DOCE

Brownie de chocolate com farofa doce e caramelo salgado
Incremente o brownie com caramelo e farofinha de açúcar Crédito: Delícia/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Brownie:
  • 450g de chocolate meio amargo picado
  • 200g de margarina sem sal
  • 8 ovos
  • 170g de açúcar
  • 200g de farinha de trigo peneirada
  • 50g de chocolate em pó peneirado
  • Farofa doce:
  • 60g de açúcar demerara
  • 100g de margarina sem sal
  • 110g de farinha de trigo
  • 100g de açúcar
  • Caramelo salgado: 
  • 200g de açúcar
  • 200g de creme de leite fresco
  • 50g de margarina sem sal
  • 2g de flor de sal
MODO DE PREPARO:
  1. Brownie: em uma tigela, coloque o chocolate e a margarina e leve derreta em banho-maria (ou no micro-ondas).
  2. Em outra tigela, misture com o auxílio de um batedor de arame (fouet) os ovos e o açúcar. 
  3. Em seguida, adicione a farinha de trigo e o chocolate em pó peneirados. Misture rapidamente. 
  4. Junte o chocolate derretido com a margarina e misture até ficar homogêneo. 
  5. Transfira para uma assadeira (25x37) forrada com papel-manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 160° C por mais ou menos 35 minutos. Retire do forno e deixe esfriar.
  6. Farofa doce: coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa. 
  7. Distribua a farofa em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve para assar em forno a 180 °C, até ficar levemente dourad\ e crocante (mais ou menos 20 minutos). Retire do forno e deixe esfriar em temperatura ambiente.
  8. Caramelo salgado: em uma frigideira, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até dissolver e obter uma textura lisa com coloração caramelo claro. 
  9. Adicione o creme de leite fresco, aos poucos, mexendo sempre para incorporar. Quando o caramelo estiver bem dissolvido, apague o fogo, adicione margarina e mexa bem até dissolver.
Fonte: Delícia. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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