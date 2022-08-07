Brownie com caramelo salgado e farofa doce: veja como fazer

Brownie: em uma tigela, coloque o chocolate e a margarina e leve derreta em banho-maria (ou no micro-ondas).

Em outra tigela, misture com o auxílio de um batedor de arame (fouet) os ovos e o açúcar.

Em seguida, adicione a farinha de trigo e o chocolate em pó peneirados. Misture rapidamente.

Junte o chocolate derretido com a margarina e misture até ficar homogêneo.

Transfira para uma assadeira (25x37) forrada com papel-manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 160° C por mais ou menos 35 minutos. Retire do forno e deixe esfriar.



Farofa doce: coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa.

Distribua a farofa em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve para assar em forno a 180 °C, até ficar levemente dourad\ e crocante (mais ou menos 20 minutos). Retire do forno e deixe esfriar em temperatura ambiente.



Caramelo salgado: em uma frigideira, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até dissolver e obter uma textura lisa com coloração caramelo claro.