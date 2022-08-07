Brownie com caramelo salgado e farofa doce: veja como fazer

Deu vontade de comer doce mas você está sem nada pronto em casa? Antes de partir para a doceria mais próxima, ou de futucar o app de delivery para pedir uma guloseima, dê só uma olhada nesta dica de receita: brownie com caramelo salgado e farofa doce.
No preparo, você pode usar tanto margarina quanto manteiga, de acordo com o seu bolso e a sua preferência. E uma coisa é certa: depois de pronto, não vai sobrar um pedacinho para contar história.
BROWNIE COM CARAMELO SALGADO E FAROFA DOCE
INGREDIENTES:
- Brownie:
- 450g de chocolate meio amargo picado
- 200g de margarina sem sal
- 8 ovos
- 170g de açúcar
- 200g de farinha de trigo peneirada
- 50g de chocolate em pó peneirado
- Farofa doce:
- 60g de açúcar demerara
- 100g de margarina sem sal
- 110g de farinha de trigo
- 100g de açúcar
- Caramelo salgado:
- 200g de açúcar
- 200g de creme de leite fresco
- 50g de margarina sem sal
- 2g de flor de sal
MODO DE PREPARO:
- Brownie: em uma tigela, coloque o chocolate e a margarina e leve derreta em banho-maria (ou no micro-ondas).
- Em outra tigela, misture com o auxílio de um batedor de arame (fouet) os ovos e o açúcar.
- Em seguida, adicione a farinha de trigo e o chocolate em pó peneirados. Misture rapidamente.
- Junte o chocolate derretido com a margarina e misture até ficar homogêneo.
- Transfira para uma assadeira (25x37) forrada com papel-manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 160° C por mais ou menos 35 minutos. Retire do forno e deixe esfriar.
- Farofa doce: coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa.
- Distribua a farofa em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve para assar em forno a 180 °C, até ficar levemente dourad\ e crocante (mais ou menos 20 minutos). Retire do forno e deixe esfriar em temperatura ambiente.
- Caramelo salgado: em uma frigideira, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até dissolver e obter uma textura lisa com coloração caramelo claro.
- Adicione o creme de leite fresco, aos poucos, mexendo sempre para incorporar. Quando o caramelo estiver bem dissolvido, apague o fogo, adicione margarina e mexa bem até dissolver.
Fonte: Delícia. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.