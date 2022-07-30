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Pudim de leite na lata fica um charme! Veja como fazer

A receita é aquela tradicional, que todo mundo adora, mas o "tchan" da nossa dica está na apresentação e na maneira de servir
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 02:00

O pudim é um clássico do almoço em família, e vai à mesa quase sempre em uma travessa, prontinho para ser fatiado. Mas que tal inovar e preparar a sobremesa usando a própria latinha de leite condensado?
E na hora de virar o pudim no prato, vale dar uma esquentada no fundo da lata para criar um efeito pra lá de tentador. Quer testar? 

PUDIM DE LEITE CONDENSADO NA LATA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
Pudim na lata
O pudim na lata é uma porção individual Crédito: Melchior Neto/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 8 ovos inteiros
  • 2 latas de leite condensado
  • 2 medidas da lata de leite integral
  • Calda:
  • 2 xícaras de açúcar
  • 1 xícara de água
MODO DE PREPARO:
  1. Calda: em uma panela, misture a água e o açúcar e leve para o fogo até virar caramelo. Reserve.
  2. Massa: coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 15 minutos, para tirar o cheiro do ovo. 
  3. Deixe a mistura descansar na geladeira por duas horas ou até que fique totalmente sem espuma. Outra opção para quem não pode esperar, é passar em uma peneira para ficar lisinho.
  4. Montagem: assim que o caramelo estiver pronto, coloque nas latinhas e deixe esfriar. 
  5. Quando a massa estiver pronta coloque nas latas de leite condensado, mas deixe três dedos sem preencher - isso vai facilitar na hora de desenformar. 
  6. Asse em banho-maria em forno preaquecido a 180º C por 40 minutos. 
  7. Deixe esfriar e coloque as latinhas na geladeira, deixando lá até firmar.
Aqui vão duas dicas: acrescentar uma colher de café de essência de baunilha no preparo ajuda a tirar o cheiro do ovo e dá um aroma especial. Aqueça o fundo da latinha antes de desenformar para que a calda derreta e escorra no momento de virar no prato.
Fonte: chef Melchior Neto. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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