Pudim de leite na lata fica um charme! Veja como fazer

Calda: em uma panela, misture a água e o açúcar e leve para o fogo até virar caramelo. Reserve.

Massa: coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 15 minutos, para tirar o cheiro do ovo.

Deixe a mistura descansar na geladeira por duas horas ou até que fique totalmente sem espuma. Outra opção para quem não pode esperar, é passar em uma peneira para ficar lisinho.

Montagem: assim que o caramelo estiver pronto, coloque nas latinhas e deixe esfriar.

Quando a massa estiver pronta coloque nas latas de leite condensado, mas deixe três dedos sem preencher - isso vai facilitar na hora de desenformar.

Asse em banho-maria em forno preaquecido a 180º C por 40 minutos.