Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • CBN Vitória ao vivo: capixabas testam vacina do Butantan e fique atento às mudanças de horário na Rua de Lazer em Vitória
Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: capixabas testam vacina do Butantan e fique atento às mudanças de horário na Rua de Lazer em Vitória

No programa desta terça-feira (5), de 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 09:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2026 às 09:27
No programa CBN Vitória desta terça-feira (5), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sesc Domingos Martins vai reforçar quadro de pessoal para alta temporada
Mutirão de emprego em hotel tem vagas com salários de até R$ 4 mil no ES
Imagem de destaque
Porteiro de escola é alvo de operação contra conteúdo de abuso infantil no ES
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 05 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados