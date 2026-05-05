Marido é preso suspeito de atear fogo na esposa em Marataízes

Um homem de 43 anos foi preso suspeito de atear fogo na esposa, de 47 anos, na manhã de segunda-feira (4), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com a Guarda Municipal, ele foi detido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde alegou que estava prestando socorro à vítima.
Ainda segundo a corporação, vizinhos socorreram a mulher, que apresentava queimaduras, e a levaram até uma unidade de saúde em Barra de Itapemirim. Durante o atendimento na UPA, a vítima relatou aos agentes que o próprio marido havia ateado fogo em seu corpo.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional.