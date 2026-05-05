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Risco Zero

PF mira pessoas e empresas suspeitas de caixa 2 nas eleições na Serra

Investigação aponta para o recebimento de R$ 40 mil na campanha de 2024, sem que o valor tenha sido declarado na prestação de contas

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 11:03

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 mai 2026 às 11:03

Numa ação de combate ao caixa 2 em campanha eleitoral e crime de extorsão, a Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (5), a operação "Risco Zero". As investigações indicam que R$ 40 mil teriam sido usados para financiar uma candidatura nas Eleições de 2024, na Serra, mas o dinheiro não foi declarado na prestação de contas.


Conforme informações da Polícia Federal, há comprovação de transfência dos valores, via Pix, no dia 1º de outubro de 2024, por dois investigados, sem o correspondente registro nos documentos oficiais da campanha, o que caracterizaria o caixa 2. 


O nome "Risco Zero" foi dado porque, segundo a PF, reflete o método criminoso: financiamento irregular de campanha oferecido ao candidato, que seria forçado a assinar documento de transferência de seu veículo como garantia. Em caso de derrota nas eleições, o grupo se apropriava do bem, sem qualquer risco financeiro para os financiadores.

Votação em urna eletrônica durante teste nas eleições de 2016
Votação em urna eletrônica Agência Brasil

Na operação desta manhã, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências e empresas situadas na Serra para recolher documentos, dispositivos eletrônicos (celulares, computadores), entre outros elementos que possam contribuir para a investigação. O material vai passar por exames periciais.


Ainda segundo a Federal, até o momento as investigações apontam para os cimes de falsidade ideológica eleitoral, extorsão e falsa comunicação de crime. 


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