PF mira pessoas e empresas suspeitas de caixa 2 nas eleições na Serra

Numa ação de combate ao caixa 2 em campanha eleitoral e crime de extorsão, a Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (5), a operação "Risco Zero". As investigações indicam que R$ 40 mil teriam sido usados para financiar uma candidatura nas Eleições de 2024, na Serra, mas o dinheiro não foi declarado na prestação de contas.





Conforme informações da Polícia Federal, há comprovação de transfência dos valores, via Pix, no dia 1º de outubro de 2024, por dois investigados, sem o correspondente registro nos documentos oficiais da campanha, o que caracterizaria o caixa 2.





O nome "Risco Zero" foi dado porque, segundo a PF, reflete o método criminoso: financiamento irregular de campanha oferecido ao candidato, que seria forçado a assinar documento de transferência de seu veículo como garantia. Em caso de derrota nas eleições, o grupo se apropriava do bem, sem qualquer risco financeiro para os financiadores.

