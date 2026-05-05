Porteiro de escola é alvo de operação contra conteúdo de abuso infantil no ES

Um porteiro de uma escola particular na Grande Vitória foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e prisão. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), que investiga o suspeito por crime cibernético, com indícios de abuso e exploração sexual infanto-juvenil.O nome do suspeito não foi divulgado, assim como a data da prisão.
Durante a operação, os policiais identificaram a atitude suspeita de outro morador do imóvel. O homem foi detido em flagrante.
De acordo com a Polícia Civil, dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão analisados pela perícia. Mais detalhes sobre o caso serão divulgados em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (5).