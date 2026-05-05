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Alvo da Operação Irmãs

Mulher apontada como uma das lideranças do PCC é presa no Norte do ES

Maria Sônia Linhares, de 44 anos, foi localizada em área rural de Pedro Canário após operação que mira atuação feminina na facção

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 12:48

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

05 mai 2026 às 12:48

Uma mulher apontada como uma das principais lideranças do Primeiro Comando Puro (PCC) no Espírito Santo foi presa na tarde de segunda-feira (4), na zona rural de Pedro Canário, no Norte do Estado. Maria Sônia Linhares, de 44 anos, estava foragida desde a última quinta-feira (30), quando foi alvo da Operação Irmãs, coordenada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).


Segundo apuração da TV Gazeta, a ação teve como alvo 10 mulheres investigadas por participação na facção criminosa. Maria Sônia era uma das investigadas e conseguiu fugir antes do cumprimento do mandado de prisão após, de acordo com a polícia, descobrir que seria alvo da operação.


Após dias escondida na casa de parentes, em área rural, ela foi localizada a partir de informações de inteligência. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Militar e da Polícia Penal. “Os informantes trouxeram uma possível residência de uma parente. Quando houve o cruzamento dessas informações, a gente chegou nesse alvo”, explicou o major Bergamin, subcomandante do 13º Batalhão.


De acordo com a polícia, a suspeita ocupava uma posição estratégica dentro da organização criminosa, com atuação na ala feminina. “Ela estaria classificada entre as mais importantes do PCC no Estado”, afirmou o oficial.


Durante a abordagem, Maria Sônia se entregou e, em depoimento, confessou participação no tráfico de drogas, relatando o transporte de grandes quantidades.


O diretor-geral da Polícia Penal, José Franco Morais Júnior, destacou o papel das mulheres no crime organizado. “Elas fazem uma série de movimentações de drogas, seja do lado de fora, seja para o interior das unidades prisionais, o que impacta diretamente na atuação das facções”, disse.


Após a prisão, Maria Sônia foi levada para a Delegacia Regional de São Mateus, onde teve o mandado cumprido, e depois foi encaminhada ao sistema prisional.

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