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Ação do Gaeco

Operação Irmãs cumpre mandados contra núcleo feminino do PCC no ES

Grupo agia de forma estruturada, com divisão de tarefas, manutenção e fortalecimento da organização criminosa em território capixaba

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 08:58

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 abr 2026 às 08:58
MPES faz operação contra núcleo feminino do PCC no ES
MPES faz operação contra núcleo feminino do PCC no ES Crédito: Divulgação | MPES

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), realizou, nesta quinta-feira (30), a Operação Irmãs, com o objetivo de desarticular o núcleo feminino estadual da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).


As investigações foram concluídas com o ajuizamento de três denúncias contra 10 mulheres apontadas como integrantes da facção. Segundo o MPES, elas seriam responsáveis pela articulação e expansão do grupo no Espírito Santo. As prisões preventivas foram decretadas pela 4ª Vara Criminal de Vitória.


Nesta quinta-feira, foram cumpridos mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha, Serra, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz.


De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e forte participação na manutenção e no fortalecimento da organização criminosa em território capixaba. As integrantes atuavam em diferentes frentes, inclusive ocupando posições de liderança.


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