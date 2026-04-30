Operação Irmãs cumpre mandados contra núcleo feminino do PCC no ES

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), realizou, nesta quinta-feira (30), a Operação Irmãs, com o objetivo de desarticular o núcleo feminino estadual da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).





As investigações foram concluídas com o ajuizamento de três denúncias contra 10 mulheres apontadas como integrantes da facção. Segundo o MPES, elas seriam responsáveis pela articulação e expansão do grupo no Espírito Santo. As prisões preventivas foram decretadas pela 4ª Vara Criminal de Vitória.





Nesta quinta-feira, foram cumpridos mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha, Serra, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz.





De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e forte participação na manutenção e no fortalecimento da organização criminosa em território capixaba. As integrantes atuavam em diferentes frentes, inclusive ocupando posições de liderança.



