PL troca o líder na Câmara de Vitória: "Ele sabe o porquê", avisa Gilvan da Federal





Na prática, ser líder não implica remuneração maior nem qualquer benesse.





Cabe ao líder orientar a votação da bancada, no caso, formada por apenas dois parlamentares, sendo o líder um deles. E discursar no plenário durante o tempo reservado às lideranças, cerca de três minutos para cada um.





Politicamente, entretanto, um sinal foi dado.





Nos bastidores, e até abertamente, Gilvan e Dárcio têm uma relação conflituosa há tempos.





Alguns posicionamentos recentes do vereador desagradaram, como ao compor o G16, grupo que se posicionou, em março, a favor da eleição da nova Mesa Diretora (biênio 2027/2028) para agosto de 2026, contrariando a vontade do ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).





Parlamentares do PT, do PSOL e do PSB integraram o movimento, como críticos de Dárcio apontam.





Mas o recorte não é ideológico, nesse caso, ao contrário do que tentam pintar.





O fato é que Dárcio Bracarense tem uma postura de oposição a Pazolini, ao passo que Armandinho elogia o ex-prefeito frequentemente.





A troca na liderança não necessariamente significa que está sacramentada uma guinada do PL pró-Pazolini, que é pré-candidato ao governo do Espírito Santo.





Mas o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro tem mantido diálogo com o Republicanos, o que destoa dos posicionamentos combativos de Dárcio em relação ao ex-prefeito.





O vereador também tem ambições eleitorais, que são legítimas, mas não unânimes dentro do partido.





Em setembro do ano passado, por exemplo, ele chegou a se colocar à disposição para ser candidato ao Palácio Anchieta pelo PL. Também já esboçou o desejo de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.





Outro fator que pesou foram discursos recentes na Câmara Municipal.





Dárcio ressaltou, por exemplo, que o senador Rogério Marinho, com cujas ideias ele, Dárcio, nem concorda, é o líder da oposição no Senado e não Flávio Bolsonaro.





Isso irritou Gilvan.





À parte as rusgas pessoais entre os integrantes do PL, a mudança na liderança na Câmara de Vitória denota uma divisão do grupo na Capital. Justamente em um momento crucial de decisões sobre as eleições de 2026.