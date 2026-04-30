PL troca o líder na Câmara de Vitória: "Ele sabe o porquê", avisa Gilvan da Federal

Presidente do PL de Vitória, o deputado federal Gilvan da Federal trocou o líder do partido na Câmara da Capital. Até terça-feira (29), a bancada formada por dois vereadores era liderada por Dárcio Bracarense. Agora, a liderança passou para as mãos de Armandinho Fontoura.
"Assumo com honra, responsabilidade e determinação a liderança do Partido Liberal (PL) na Câmara Municipal de Vitória. É uma honra suceder o Vereador Dárcio Bracarense, um líder combativo e qualificado", afirmou Armandinho, em nota à imprensa.
Em ofício enviado ao presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi (Republicanos), Gilvan comunicou a mudança.
A coluna questionou o deputado sobre o motivo da decisão: "Ele (Dárcio) sabe o porquê", respondeu Gilvan.
Dárcio Bracarense minimizou a troca e ressaltou que já é costume dividir a liderança:
Tenho sido leal aos valores conservadores, ao Magno Malta (presidente estadual do PL) e ao nosso líder Bolsonaro. Quem me nomeou foi Magno Malta. Eu sabia que isso era provisório e temos o costume de dividir a liderança
Dárcio Bracarense (PL) Vereador de Vitória
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