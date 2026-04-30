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  • PL troca o líder na Câmara de Vitória: "Ele sabe o porquê", avisa Gilvan da Federal
Letícia Gonçalves

PL troca o líder na Câmara de Vitória: "Ele sabe o porquê", avisa Gilvan da Federal

Sai Dárcio Bracarense, entra Armandinho Fontoura. Mudança ressalta divisão interna no partido

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 09:47

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

30 abr 2026 às 09:47
Gilvan da Federal e Dárcio Bracarense
Gilvan da Federal e Dárcio Bracarense Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e Câmara de Vitória

Presidente do PL de Vitória, o deputado federal Gilvan da Federal trocou o líder do partido na Câmara da Capital. Até terça-feira (29), a bancada formada por dois vereadores era liderada por Dárcio Bracarense. Agora, a liderança passou para as mãos de Armandinho Fontoura.


"Assumo com honra, responsabilidade e determinação a liderança do Partido Liberal (PL) na Câmara Municipal de Vitória. É uma honra suceder o Vereador Dárcio Bracarense, um líder combativo e qualificado", afirmou Armandinho, em nota à imprensa.


Em ofício enviado ao presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi (Republicanos), Gilvan comunicou a mudança.


A coluna questionou o deputado sobre o motivo da decisão: "Ele (Dárcio) sabe o porquê", respondeu Gilvan.


Dárcio Bracarense minimizou a troca e ressaltou que já é costume dividir a liderança:


Tenho sido leal aos valores conservadores, ao Magno Malta (presidente estadual do PL) e ao nosso líder Bolsonaro. Quem me nomeou foi Magno Malta. Eu sabia que isso era provisório e temos o costume de dividir a liderança

Dárcio Bracarense (PL) Vereador de Vitória


Na prática, ser líder não implica remuneração maior nem qualquer benesse.

Cabe ao líder orientar a votação da bancada, no caso, formada por apenas dois parlamentares, sendo o líder um deles. E discursar no plenário durante o tempo reservado às lideranças, cerca de três minutos para cada um. 

Politicamente, entretanto, um sinal foi dado. 

Nos bastidores, e até abertamente, Gilvan e Dárcio têm uma relação conflituosa há tempos.

Alguns posicionamentos recentes do vereador desagradaram, como ao compor o G16, grupo que se posicionou, em março, a favor da eleição da nova Mesa Diretora (biênio 2027/2028) para agosto de 2026, contrariando a vontade do ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Parlamentares do PT, do PSOL e do PSB integraram o movimento, como críticos de Dárcio apontam.

Mas o recorte não é ideológico, nesse caso, ao contrário do que tentam pintar. 

O fato é que Dárcio Bracarense tem uma postura de oposição a Pazolini, ao passo que Armandinho elogia o ex-prefeito frequentemente.

A troca na liderança não necessariamente significa que está sacramentada uma guinada do PL pró-Pazolini, que é pré-candidato ao governo do Espírito Santo.

Mas o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro tem mantido diálogo com o Republicanos, o que destoa dos posicionamentos combativos de Dárcio em relação ao ex-prefeito.

O vereador também tem ambições eleitorais, que são legítimas, mas não unânimes dentro do partido. 

Em setembro do ano passado, por exemplo, ele chegou a se colocar à disposição para ser candidato ao Palácio Anchieta pelo PL. Também já esboçou o desejo de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Outro fator que pesou foram discursos recentes na Câmara Municipal.

Dárcio ressaltou, por exemplo, que o senador Rogério Marinho, com cujas ideias ele, Dárcio, nem concorda, é o líder da oposição no Senado e não Flávio Bolsonaro. 

Isso irritou Gilvan.

À parte as rusgas pessoais entre os integrantes do PL, a mudança na liderança na Câmara de Vitória denota uma divisão do grupo na Capital. Justamente em um momento crucial de decisões sobre as eleições de 2026.

+ Colunas de Letícia Gonçalves 

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