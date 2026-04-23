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Letícia Gonçalves

Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES

Pela primeira vez, TJES elegeu lista composta exclusivamente por mulheres para uma vaga na Corte eleitoral

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 14:58

Públicado em 

23 abr 2026 às 14:58
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Foto: Gustavo Louzada/Arquivo
As advogadas Ligia Kunzendorff Mafra Sarah Merçon-Vargas foram eleitas nesta quinta-feira (23) para integrar a lista tríplice a partir da qual vai ser escolhida a nova juíza do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Elas se juntam a Lúcia Maria Roriz Veríssimo Portela, que havia sido eleita anteriormente pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Esta é a primeira lista composta exclusivamente por mulheres eleita pelo TJES para o TRE-ES. 

Os três nomes vão ser encaminhados ao TRE e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas quem vai bater o martelo sobre quem vai ser, de fato, a nova juíza é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ligia Mafra recebeu 14 votos dos desembargadores do TJES. Sarah Merçon-Vargas, 15 votos, esta em segundo escrutínio.

O mandato no TRE-ES para egressos da classe dos juristas é de dois anos.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) tentou adiar a votação da lista.

Em ofício enviado ao TJES, a presidente da seccional, Erica Neves, apontou que a lista oficial das candidatas aptas foi publicada apenas na quarta-fera (22), um dia antes da votação, o que não permitiria que os desembargadores tivessem "conhecimento profundo e pormenorizado sobre o perfil e a trajetória de cada

candidata".


O Tribunal, entretanto, decidiu manter a eleição na data prevista. 

O decano da Corte, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, afirmou durante a sessão que as candidatas já haviam percorrido os gabinetes e se apresentado, desde antes da publicação da lista.

Também ressaltou que o TRE-ES está com uma cadeira vaga em pleno ano eleitoral e, por isso, não se poderia adiar a escolha.

Ao todo, 24 advogadas se inscreveram, mas uma delas retirou a inscrição posteriormente.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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