Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES

As advogadas Ligia Kunzendorff Mafra e Sarah Merçon-Vargas foram eleitas nesta quinta-feira (23) para integrar a lista tríplice a partir da qual vai ser escolhida a nova juíza do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).





Elas se juntam a Lúcia Maria Roriz Veríssimo Portela, que havia sido eleita anteriormente pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).





Esta é a primeira lista composta exclusivamente por mulheres eleita pelo TJES para o TRE-ES.





Os três nomes vão ser encaminhados ao TRE e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas quem vai bater o martelo sobre quem vai ser, de fato, a nova juíza é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Ligia Mafra recebeu 14 votos dos desembargadores do TJES. Sarah Merçon-Vargas, 15 votos, esta em segundo escrutínio.





O mandato no TRE-ES para egressos da classe dos juristas é de dois anos.





A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) tentou adiar a votação da lista.





Em ofício enviado ao TJES, a presidente da seccional, Erica Neves, apontou que a lista oficial das candidatas aptas foi publicada apenas na quarta-fera (22), um dia antes da votação, o que não permitiria que os desembargadores tivessem "conhecimento profundo e pormenorizado sobre o perfil e a trajetória de cada

candidata".





O Tribunal, entretanto, decidiu manter a eleição na data prevista.





O decano da Corte, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, afirmou durante a sessão que as candidatas já haviam percorrido os gabinetes e se apresentado, desde antes da publicação da lista.





Também ressaltou que o TRE-ES está com uma cadeira vaga em pleno ano eleitoral e, por isso, não se poderia adiar a escolha.



