Região de Vila Velha registra tiroteio pelo terceiro dia consecutivo

A região 3 do município de Vila Velha voltou a sofrer com a violência provocada pelo tráfico de drogas pelo terceiro dia consecutivo, com novo tiroteio, na noite desta segunda-feira (8), desta vez no bairro Ilha da Conceição.





De acordo com informações apuradas com a polícia pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, ninguém ficou ferido.