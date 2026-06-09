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Violência do tráfico

Região de Vila Velha registra tiroteio pelo terceiro dia consecutivo

Tiroteio foi registrado em Ilha da Conceição na noite de segunda-feira (8). Região enfrenta episódios de violência desde o fim de semana

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2026 às 21:45
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Wilson Rodrigues/Arquivo
A região 3 do município de Vila Velha voltou a sofrer com a violência provocada pelo tráfico de drogas pelo terceiro dia consecutivo, com novo tiroteio, na noite desta segunda-feira (8), desta vez no bairro Ilha da Conceição.

De acordo com informações apuradas com a polícia pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, ninguém ficou ferido.

No domingo (7), em Zumbi dos Palmares, outro bairro da região 3, um homem foi morto e outras três pessoas ficaram feridas durante um tiroteio. Segundo a polícia militar, o confronto entre facções foi motivado pelo controle do tráfico de drogas. Um suspeito foi preso.

No mesmo bairro, outro intenso tiroteio de trinta minutos foi registrado no sábado (6). A polícia informou que dois homens, identificados como Adailton Trindade Santos, de 26 anos, e Jhuan Carlos Reboli da Silva, de 22, foram presos após tentarem se livrar das armas durante a fuga, que teriam sido usadas na troca de tiros.

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