Região de Vila Velha registra tiroteio pelo terceiro dia consecutivo

A região 3 do município de Vila Velha voltou a sofrer com a violência provocada pelo tráfico de drogas pelo terceiro dia consecutivo, com novo tiroteio, na noite desta segunda-feira (8), desta vez no bairro Ilha da Conceição.
De acordo com informações apuradas com a polícia pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, ninguém ficou ferido.
No domingo (7), em Zumbi dos Palmares, outro bairro da região 3, um homem foi morto e outras três pessoas ficaram feridas durante um tiroteio. Segundo a polícia militar, o confronto entre facções foi motivado pelo controle do tráfico de drogas. Um suspeito foi preso.
No mesmo bairro, outro intenso tiroteio de trinta minutos foi registrado no sábado (6). A polícia informou que dois homens, identificados como Adailton Trindade Santos, de 26 anos, e Jhuan Carlos Reboli da Silva, de 22, foram presos após tentarem se livrar das armas durante a fuga, que teriam sido usadas na troca de tiros.