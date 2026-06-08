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Bairro Aeroporto

Menino de 12 anos dirigia veículo que invadiu pizzaria em Guarapari

Segundo a Polícia Militar, ele estava com outros dois jovens, de 15 e 17 anos, e o proprietário do veículo, de 36 anos

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 17:52

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

08 jun 2026 às 17:52

O carro que invadiu uma pizzaria e feriu uma idosa de 68 anos em Guarapari, na sexta-feira (5), era dirigido por um adolescente de 12 anos. Segundo a Polícia Militar, ele estava com outros dois jovens, de 15 e 17 anos, e o proprietário do veículo, de 36 anos. Todos fugiram após o acidente. 


O dono do carro foi encontrado pela PM próximo a um caminhão estacionado em uma via lateral. Ao ser abordado, ele disse que saiu de Vila Velha quando parou no bairro Ipiranga, em Guarapari, para comprar cocaína. No local de venda de entorpecentes, os adolescentes pediram carona até uma distribuidora. Por conhecer os jovens devido ao envolvimento deles com o tráfico, deixou o trio entrar.


Ao chegar ao destino, ele disse que começou a ser ameaçado e que, por medo, deixou o adolescente de 12 anos dirigir. O grupo então passou por diversos pontos do município, como o bairro Santa Rosa, Praia do Morro, indo em direção ao bairro Aeroporto, onde ocorreu o acidente.


O dono do carro afirmou ter puxado o freio de mão, o que levou à perda do controle da direção do adolescente, que invadiu a pizzaria. A estrutura do imóvel desabou e atingiu a idosa que estava no estabelecimento. Ela sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Não há informação sobre o estado de saúde dela.

Motorista quebrou poste e invadiu pizzaria em Guarapari Leitor A Gazeta

Outra versão

Os três adolescentes foram encontrados logo depois no bairro Praia do Morro e negaram ter ameaçado o dono do carro. Segundo a PM, os jovens contaram que o homem foi ao local para comprar cocaína e que ofereceram a ele mais um pino da droga em troca de o menino de 12 anos dirigir o carro. Durante o percuso, o homem puxou o freio de mão, provocando o acidente. 


O dono do carro foi considerado vítima pela polícia e não foi encaminhado à delegacia. Já os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima, e ameaça e encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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