Menino de 12 anos dirigia veículo que invadiu pizzaria em Guarapari

O carro que invadiu uma pizzaria e feriu uma idosa de 68 anos em Guarapari, na sexta-feira (5), era dirigido por um adolescente de 12 anos. Segundo a Polícia Militar, ele estava com outros dois jovens, de 15 e 17 anos, e o proprietário do veículo, de 36 anos. Todos fugiram após o acidente.





O dono do carro foi encontrado pela PM próximo a um caminhão estacionado em uma via lateral. Ao ser abordado, ele disse que saiu de Vila Velha quando parou no bairro Ipiranga, em Guarapari, para comprar cocaína. No local de venda de entorpecentes, os adolescentes pediram carona até uma distribuidora. Por conhecer os jovens devido ao envolvimento deles com o tráfico, deixou o trio entrar.





Ao chegar ao destino, ele disse que começou a ser ameaçado e que, por medo, deixou o adolescente de 12 anos dirigir. O grupo então passou por diversos pontos do município, como o bairro Santa Rosa, Praia do Morro, indo em direção ao bairro Aeroporto, onde ocorreu o acidente.





O dono do carro afirmou ter puxado o freio de mão, o que levou à perda do controle da direção do adolescente, que invadiu a pizzaria. A estrutura do imóvel desabou e atingiu a idosa que estava no estabelecimento. Ela sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Não há informação sobre o estado de saúde dela.