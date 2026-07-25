3 receitas de peixe assado para um almoço de sábado saudável e saboroso

Bacalhau assado com limão grelhado Crédito: Imagem: Alex_Karlssonn | Shutterstock

O almoço de sábado pede um prato especial para reunir a família ou aproveitar um momento de descanso com uma refeição saborosa. Nesse contexto, o peixe assado é uma excelente opção, pois alia praticidade no preparo a um sabor delicado e marcante. Além de ser uma receita versátil, o prato também oferece importantes nutrientes.

Abaixo, confira receitas de peixe assado!

1. Bacalhau assado com limão grelhado

Ingredientes

4 postas de bacalhau dessalgado

4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Ramos de tomilho e sal a gosto

2 limões cortados ao meio

8 tomates-cereja

Modo de preparo

Seque bem as postas de bacalhau com papel-toalha. Em uma tigela, misture o azeite, o alho, a páprica e a pimenta-do-reino. Disponha o bacalhau em uma assadeira com a pele voltada para cima e pincele toda a mistura de temperos sobre as postas. Distribua os tomates-cereja ao redor do peixe e acrescente os ramos de tomilho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que a carne fique macia e comece a se soltar em lascas, mantendo-se suculenta.

Enquanto isso, aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe as metades de limão com a parte cortada voltada para baixo até ficarem levemente caramelizadas e marcadas. Retire o bacalhau do forno e sirva imediatamente com os limões grelhados.

2. Peixe assado com legumes

Ingredientes

2 cebolas cortadas em rodelas

6 filés de merluza

2 colheres de sopa de manteiga

6 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 xícara de chá de salsão picado

2 xícaras de chá de cenoura cortada em rodelas

4 xícaras de chá de batata cortada em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Unte com azeite o fundo de um refratário e espalhe sobre ele a cebola, disponha os filés e cubra com metade da manteiga. Tempere com pimenta-do-reino e sal, cubra com os tomates e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Retire do forno e acrescente o salsão, a cenoura e a batata. Espalhe o restante da manteiga, volte o peixe para o forno e asse por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

Salmão ao forno com molho de frutas Crédito: Imagem: Elena Hramova | Shutterstock

3. Salmão ao forno com molho de frutas

Ingredientes

3 filés de salmão

Suco de 1 toranja

Gomos de 1 toranja

Suco de 1 laranja

Gomos de 1 laranja

1/2 xícara de chá de tomilho

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

3 dentes de alho amassados

Modo de preparo