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Gastronomia

3 receitas de peixe assado para um almoço de sábado saudável e saboroso

Veja como preparar opções práticas para deixar a refeição do fim de semana mais apetitosa
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Julho de 2026 às 11:55

Bacalhau assado com limão grelhado (Imagem: Alex_Karlssonn | Shutterstock)
Bacalhau assado com limão grelhado Crédito: Imagem: Alex_Karlssonn | Shutterstock
O almoço de sábado pede um prato especial para reunir a família ou aproveitar um momento de descanso com uma refeição saborosa. Nesse contexto, o peixe assado é uma excelente opção, pois alia praticidade no preparo a um sabor delicado e marcante. Além de ser uma receita versátil, o prato também oferece importantes nutrientes.
Abaixo, confira receitas de peixe assado!

1. Bacalhau assado com limão grelhado

Ingredientes

  • 4 postas de bacalhau dessalgado
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Ramos de tomilho e sal a gosto
  • 2 limões cortados ao meio
  • 8 tomates-cereja

Modo de preparo

Seque bem as postas de bacalhau com papel-toalha. Em uma tigela, misture o azeite, o alho, a páprica e a pimenta-do-reino. Disponha o bacalhau em uma assadeira com a pele voltada para cima e pincele toda a mistura de temperos sobre as postas. Distribua os tomates-cereja ao redor do peixe e acrescente os ramos de tomilho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que a carne fique macia e comece a se soltar em lascas, mantendo-se suculenta.
Enquanto isso, aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe as metades de limão com a parte cortada voltada para baixo até ficarem levemente caramelizadas e marcadas. Retire o bacalhau do forno e sirva imediatamente com os limões grelhados.

2. Peixe assado com legumes

Ingredientes

  • 2 cebolas cortadas em rodelas
  • 6 filés de merluza
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 6 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 1 xícara de chá de salsão picado
  • 2 xícaras de chá de cenoura cortada em rodelas
  • 4 xícaras de chá de batata cortada em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Unte com azeite o fundo de um refratário e espalhe sobre ele a cebola, disponha os filés e cubra com metade da manteiga. Tempere com pimenta-do-reino e sal, cubra com os tomates e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Retire do forno e acrescente o salsão, a cenoura e a batata. Espalhe o restante da manteiga, volte o peixe para o forno e asse por mais 20 minutos. Sirva em seguida.
Salmão ao forno com molho de frutas (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)
Salmão ao forno com molho de frutas Crédito: Imagem: Elena Hramova | Shutterstock

3. Salmão ao forno com molho de frutas

Ingredientes

  • 3 filés de salmão
  • Suco de 1 toranja
  • Gomos de 1 toranja
  • Suco de 1 laranja
  • Gomos de 1 laranja
  • 1/2 xícara de chá de tomilho
  • Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • 3 dentes de alho amassados

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os sucos de laranja e toranja, o tomilho e a salsinha. Em outro recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e alho. Regue o salmão com o suco de laranja e toranja. Leve o peixe à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque os filés de salmão em uma forma, regue com azeite e com o suco de laranja e toranja que restou no recipiente anterior. Coloque os gomos da laranja e da toranja por cima e em volta do peixe. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

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