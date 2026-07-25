Grávida morre e seis ficam feridos em acidente entre três carros na BR 101

Uma grávida de 29 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros no km 446 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (24). A vítima foi identificada por familiares como Aline Xavier Rodrigues e morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h40 e envolveu um Fiat Uno, um Renault Kwid e um Volkswagen Nivus.





A PRF informou que, conforme apuração local, Aline estava grávida de seis meses e era passageira do Fiat Uno. De acordo com familiares, ela e viajava com o marido e a filha de 2 anos. A família seguia para casa, no distrito de São José das Torres, quando ocorreu a batida. Segundo a Polícia Científica, o corpo de Aline foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.





O marido e a criança foram socorridos para hospitais em Cachoeiro de Itapemirim. Os demais envolvidos também foram encaminhados para unidades de saúde da região, segundo a PRF.





O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba informou que foram mobilizados guincho, veículo de inspeção, ambulâncias da concessionária e equipes do Samu para o atendimento da ocorrência. Durante o atendimento, o trânsito no trecho funcionou no sistema de pare e siga e foi totalmente liberado às 22h31.