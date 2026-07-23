Mulher é presa em laboratório de cultivo de skunk em Cariacica

Um laboratório clandestino usado para o cultivo de maconha do tipo "skunk" (conhecida como supermaconha) foi desarticulado pela Polícia Civil no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na quarta-feira (22). Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante durante a ação. O nome dela não foi divulgado.





Segundo a Polícia Civil, a suspeita mantinha, na residência onde morava e em um segundo imóvel próximo, uma estrutura preparada para o cultivo da droga em ambiente controlado. Os locais contavam com sistemas de climatização e iluminação específicos para favorecer o desenvolvimento da planta.





A operação foi realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). A corporação informou que outros detalhes da investigação serão divulgados em uma coletiva de imprensa marcada para a tarde de sexta-feira (24).