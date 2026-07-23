AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Combate ao tráfico

Mulher é presa em laboratório de cultivo de skunk em Cariacica

Publicado em

23 jul 2026 às 18:55

Um laboratório clandestino usado para o cultivo de maconha do tipo "skunk" (conhecida como supermaconha) foi desarticulado pela Polícia Civil no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na quarta-feira (22). Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante durante a ação. O nome dela não foi divulgado.


Segundo a Polícia Civil, a suspeita mantinha, na residência onde morava e em um segundo imóvel próximo, uma estrutura preparada para o cultivo da droga em ambiente controlado. Os locais contavam com sistemas de climatização e iluminação específicos para favorecer o desenvolvimento da planta.


A operação foi realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). A corporação informou que outros detalhes da investigação serão divulgados em uma coletiva de imprensa marcada para a tarde de sexta-feira (24).

Veja Também 

Centro de Especialidades de Saúde da Serra deverá ser entregue em 2028

Serra inicia obras do Centro de Especialidades em Portal de Jacaraípe

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Balneário de Carapebus

Ônibus é apedrejado após motorista não parar no ponto na Serra

Publicado em 23/07/2026 às 18:23
Ônibus teve a porta dianteira apedrejada e passageiros precisaram descer do veículo em Balneário de Carapebus, na Serra
Ônibus teve a porta dianteira apedrejada e passageiros precisaram descer do veículo em Balneário de Carapebus, na Serra Leitor AG

Um ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. O motorista do coletivo contou à Polícia Militar que seis pessoas arremessaram pedras contra o veículo enquanto passava pelo ponto de ônibus. 


O condutor relatou aos militares que o grupo se revoltou após ele não parar para o embarque. Segundo o motorista, o ônibus já estava muito próximo do ponto quando as pessoas fizeram o sinal, o que impossibilitou a parada do coletivo em segurança.


Por causa da situação, os passageiros precisaram desembarcar do ônibus. Após o caso ser comunicado a outras equipes da Polícia Militar que atuam na região, o motorista seguiu viagem.

Veja Também 

Medicamentos emagrecedores, anabolizantes e até ácido hialurônico foram apreendidos pela PRF na BR 101, em Itapemirim

Casal é detido no ES com mais de 140 frascos de tirzepatida do Paraguai

Imagem de destaque

Mãe é presa por abandono de incapaz após deixar filho sozinho em Vila Velha

Adolescente envolvido em acidente de trânsito em Cachoeiro tinha pegado motocicleta do pai escondido

Adolescente pega escondido a moto do pai e se envolve em acidente no ES

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Sul capixaba

Casal é detido no ES com mais de 140 frascos de tirzepatida do Paraguai

Publicado em 23/07/2026 às 17:32
Medicamentos emagrecedores, anabolizantes e até ácido hialurônico foram apreendidos pela PRF na BR 101, em Itapemirim
Material apreendido pela Polícia Rodoviária Federal Divulgação/PRF

Mais de 140 frascos de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento, além de anabolizantes, ácido hialurônico e seringas, foram apreendidos com um casal durante uma abordagem na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (23). Os suspeitos foram presos enquanto viajavam de carro com os produtos, que haviam sido trazidos do Paraguai.


Os medicamentos estavam escondidos em malas, dentro de uma garrafa térmica e até enrolados em um edredom, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia. O material apreendido está avaliado em cerca de R$ 20 mil.


O homem e a mulher foram presos por suspeita de contrabando e de adulteração ou comercialização irregular de medicamentos. Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Veja Também 

Ônibus do Transcol

Linha 840 do Transcol ganha integração com mais 17 linhas na Serra

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Em Cachoeiro de Itapemirim

Adolescente pega escondido a moto do pai e se envolve em acidente no ES

Publicado em 23/07/2026 às 17:23

Um adolescente se envolveu em um acidente de trânsito após pegar escondido a motocicleta do pai, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (22).


A Polícia Militar informou que a colisão entre duas motocicletas — uma Honda CG e uma Honda Biz — aconteceu no cruzamento das ruas Vicenzo Tedesco e José Barbosa, no bairro Jardim Itapemirim. O adolescente e o condutor do outro veículo ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu/192 para um hospital da região.


Aos policiais, o menor confessou que conduzia a motocicleta sem a autorização do pai, proprietário do veículo. Detalhes sobre o estado de saúde das vítimas não foram divulgados. 

Veja Também 

Imagem de destaque

"Estamos abertos a conversar", diz Helder Salomão sobre possibilidade de aliança com PSD

Caíque Verli, repórter da TV Gazeta, faleceu aos 33 anos.

Quem era Caíque Verli, repórter da TV Gazeta encontrado morto em Vitória

Número de eleitores do Espírito Santo cresceu nas Eleições 2026

Mais de 400 mil eleitores do ES não são obrigados a votar; veja cidades com maior índice

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Litoral do ES

Italiano condenado por associação ao tráfico é preso em Marataízes

Publicado em 23/07/2026 às 12:10
Italiano é preso por associação para o tráfico de drogas em Marataízes
Andrea Montaresi teve mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória Divulgação | PCES

Um italiano de 61 anos foi preso nesta quinta-feira (23) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, para cumprir pena por associação para o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, Andrea Montaresi foi localizado no bairro Barra do Itapemirim, onde morava há cerca de quatro anos.


De acordo com a corporação, o mandado de prisão definitiva foi expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória em junho deste ano, após condenação da Justiça Federal. O italiano deverá cumprir pena de 4 anos e 1 mês de prisão, em regime fechado.


A prisão contou com o apoio do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes. Por se tratar de um cidadão estrangeiro, a Polícia Civil informou que a detenção será comunicada ao Consulado da Itália no Rio de Janeiro, conforme prevê a assistência consular.


Após os procedimentos na delegacia, Andrea Montaresi foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Andrea Montaresi. Este espaço permanece aberto para manifestação.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Homem é morto a tiros após sair para comprar bebidas em Pedro Canário

Publicado em 23/07/2026 às 12:00

O homem de 27 anos foi morto a tiros após sair de casa para comprar bebidas em Cristal do Norte, distrito de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de terça-feira (21).


De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, saiu de casa acompanhada de um suspeito. Pouco tempo depois, uma testemunha ouviu disparos de arma de fogo e viu o homem correr de volta em direção à residência, mas ele caiu no chão antes de conseguir entrar.


Ainda segundo a PM, um motorista que passava pelo local socorreu a vítima e a levou ao Hospital Menino Jesus. No entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.


O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Segundo a Polícia Civil, os detalhes da investigação não serão divulgados para não comprometer a apuração.

Veja Também 

Imagem de destaque

Caminhoneiro foge após acidente com picape na BR 101 em Pedro Canário

O Corpo foi encami8nhado para para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares

Homem morre após ser baleado em confronto com a PM em Pedro Canário

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Avenida Joubert de Barros

Carreta arrasta fio e derruba postes em Bento Ferreira, Vitória

Publicado em 23/07/2026 às 11:57
Leitor A Gazeta

Uma carreta arrastou uma fiação de energia e, com isso, postes da Avenida Joubert de Barros, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, não suportaram o peso e ficaram pendurados só pelos fios. O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23).


EDP informou, em nota, que uma equipe da empresa está no local e que os clientes do entorno terão o fornecimento de energia normalizado após a conclusão dos reparos, mas não deu previsão de horário.


A Guarda Municipal comunicou que agentes foram até a avenida orientar condutores sobre rotas alternativas durante a retirada da carreta. Segundo a corporação, o motorista do veículo foi identificado e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência, que não constatou infração de trânsito.


De acordo com a Guarda, a carreta tinha autorização para trafegar pela avenida por possuir Peso Bruto Total (PBT) de 16 toneladas. A restrição de circulação nas demais vias do município, nos horários de pico, aplica-se apenas a veículos com PBT superior a 23 toneladas, de acordo com o Decreto Municipal nº 10.364.


O veículo foi removido durante a tarde, e o sentido Avenida Vitória foi liberado. O tráfego para quem segue para a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes permanece bloqueado para os trabalhos das equipes da EDP.

Veja Também 

Imagem de destaque

Manutenção pode deixar 264 bairros da Grande Vitória sem água no sábado (25)

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Fogo

Incêndio atinge área de pasto às margens da ES 060 em Anchieta; vídeo

Publicado em 23/07/2026 às 11:36

Um incêndio atingiu uma área de pasto às margens da ES 060, no bairro Novo Horizonte, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (22).


De acordo com o morador da região Jonas Nogueira, as chamas começaram por volta das 22 horas e continuaram durante a madrugada desta quinta-feira (23). Segundo a Defesa Civil Municipal, o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve necessidade de interditar a rodovia. Não houve relatos de danos materiais ou feridos. 

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Susto

Incêndio em residência mobiliza bombeiros no Sul do ES

Publicado em 22/07/2026 às 18:17

Um incêndio em uma casa assustou moradores do bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (22). Segundo testemunhas, as chamas atingiram dois quartos do imóvel, que estava vazio no momento do incidente.

Incêndio atingiu casa no bairro Bela Vista, em Cachoeiro
Incêndio atingiu casa no bairro Bela Vista, em Cachoeiro Leitor/A gazeta

O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma vizinha, por volta das 14h40. A corporação combateu as chamas, mas a causa do incêndio ainda é desconhecida. 

Veja Também 

Imagem de destaque

"Estamos abertos a conversar", diz Helder Salomão sobre possibilidade de aliança com PSD

Caíque Verli, repórter da TV Gazeta, faleceu aos 33 anos.

Quem era Caíque Verli, repórter da TV Gazeta encontrado morto em Vitória

Número de eleitores do Espírito Santo cresceu nas Eleições 2026

Mais de 400 mil eleitores do ES não são obrigados a votar; veja cidades com maior índice

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Em Praia dos Recifes

Dona de quiosque é presa por furto de energia em Vila Velha

Publicado em 22/07/2026 às 17:36
Viatura da Polícia Civil na Praia dos Recifes, em Vila Velha, durante prisão de dona de quiosque por furto de energia
Viatura da Polícia Civil na Praia dos Recifes, durante a operação Divulgação | Polícia Civil

A proprietária de um quiosque na Praia dos Recifes, em Vila Velha, foi presa em flagrante por furto de energia nesta terça-feira (22). Segundo a Polícia Civil, o fornecimento de energia ao estabelecimento havia sido interrompido pela EDP em julho de 2025 por inadimplência, mas foi restabelecido de forma clandestina.


A perícia da Polícia Científica também constatou violação no equipamento de medição de energia. A dona do quiosque foi levada para a delegacia, autuada em flagrante e encaminhada ao presídio. O nome dela não foi divulgado.

Veja Também 

Dono de uma loja que funciona há cinco anos, em Praia Grande, em Fundão, Rodrigo Celestino Ligiero decidiu mudar de endereço.

Comerciantes reclamam de prejuízos após novo sistema binário em Praia Grande

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Acidente

Motociclista morre em acidente em trevo da ES 137 com a ES 381, em Nova Venécia

Publicado em 22/07/2026 às 16:52
Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local.
Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local. Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu após um acidente no trevo entre as rodovias ES-137 e ES-381, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22). O caso aconteceu na altura do bairro São Cristóvão.


Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada às 11h30 para atender a uma ocorrência classificada como tombamento com vítima fatal. O Corpo de Bombeiros Militar informou que também foi acionado, mas a vítima já estava morta quando a equipe chegou ao local.


Até a publicação desta reportagem, as circunstâncias do acidente e a identidade do motociclista não haviam sido divulgadas. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

Veja Também 

Outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu na segunda-feira (20).

Morre segunda vítima de acidente entre carros em Nova Venécia

Natália Moreira Tetzner, de 36 anos, era servidora da prefeitura municipal e morreu no local após batida frontal entre dois veículos

Advogada morre em acidente entre carros em Nova Venécia

Imagem de destaque

Motociclista morre após ser atingido por carro em Nova Venécia

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Prime Video: 5 filmes e séries imperdíveis para assistir em agosto de 2026

Imagem de destaque

Os benefícios surpreendentes de dançar 5 minutos por dia

Decisão firmada pelo STF é voltada para facilitar o acesso dos cidadãos à Justiça

A judicialização da convivência: por que os condomínios se tornaram o novo laboratório do Direito Imobiliário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados