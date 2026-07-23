Linha 840 do Transcol ganha integração com mais 17 linhas na Serra

Os passageiros que utilizam a linha 840 (Terminal Laranjeiras / Campinho da Serra via Colina do Campo) do Sistema Transcol agora contam com novas opções de integração temporal para se deslocar até a região da Grande Serra Sede. Ao todo, 17 linhas passaram a ser integradas ao itinerário.





Antes da ampliação, a linha 840 já contava com integração temporal com as linhas 827, 890 e 891. Agora, as novas linhas habilitadas para a integração são: 534, 591, 802, 814, 828, 834, 851, 853, 859, 864, 865, 880, 888, 890, 894, 895 e 896. A integração também pode ser feita no sentido contrário, permitindo que passageiros das linhas contempladas tenham acesso à região de Colina do Campo por meio da linha 840.





O tempo para realizar a integração é de até 60 minutos, contados a partir do primeiro embarque em um ônibus do Transcol ou em um terminal do sistema. A ampliação, anunciada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), já está disponível e tem como objetivo reduzir o tempo de viagem e facilitar o deslocamento dos usuários. Os usuários podem consultar todas as integrações disponíveis no site da Ceturb-ES, por meio da ferramenta Integra GV.