Prédio na Praia da Costa terá apenas 7 unidades de até R$ 22 milhões

Um dos últimos terrenos de frente para o mar da Praia da Costa, em Vila Velha, vai ganhar um projeto exclusivo para apenas sete apartamentos. Com unidades que variam de 479,48 m² a 661,15 m², incluindo coberturas lineares, os preços partem de R$ 12,9 milhões a R$ 22,5 milhões.





Projetado pela Argo Construtora, o Seven foca no mercado imobiliário de luxo, apostando na exclusividade das unidades e no projeto diferenciado, que inclui soluções que unem segurança, funcionalidade e tecnologia. As varandas dos apartamentos têm até 22 metros de extensão, integradas à sala de estar.





Entre os diferenciais previstos estão sistema de climatização VRF (sistema de ar-condicionado central de alta eficiência), infraestrutura para automação residencial, controle de acesso por reconhecimento facial e possibilidades de personalização das residências.