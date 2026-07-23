Prédio na Praia da Costa terá apenas 7 unidades de até R$ 22 milhões

Um dos últimos terrenos de frente para o mar da Praia da Costa, em Vila Velha, vai ganhar um projeto exclusivo para apenas sete apartamentos. Com unidades que variam de 479,48 m² a 661,15 m², incluindo coberturas lineares, os preços partem de R$ 12,9 milhões a R$ 22,5 milhões.
Projetado pela Argo Construtora, o Seven foca no mercado imobiliário de luxo, apostando na exclusividade das unidades e no projeto diferenciado, que inclui soluções que unem segurança, funcionalidade e tecnologia. As varandas dos apartamentos têm até 22 metros de extensão, integradas à sala de estar.
Entre os diferenciais previstos estão sistema de climatização VRF (sistema de ar-condicionado central de alta eficiência), infraestrutura para automação residencial, controle de acesso por reconhecimento facial e possibilidades de personalização das residências.
“A decisão de criar apenas sete mansões suspensas nasceu do respeito à importância dessa localização e do desejo de entregar algo único, com espaços amplos, privacidade, arquitetura, tecnologia e excelência em cada detalhe. O Seven foi concebido para inaugurar uma nova referência de exclusividade no mercado imobiliário capixaba”, conta Emerson Lima, diretor de Vendas da Argo.
As áreas de lazer e convivência seguem o mesmo conceito de exclusividade. A academia contará com equipamentos Technogym, marca reconhecida mundialmente pela tecnologia e pela qualidade de seus aparelhos.
“Esse terreno faz parte da história da Argo e esteve conosco por muitos anos. Por isso, sempre tivemos a consciência de que qualquer projeto desenvolvido ali precisaria ser verdadeiramente especial”, acrescenta.
Mazzini e Igom preparam pré-lançamento de compacto em Bento Ferreira
Os imóveis compactos de um e dois dormitórios já representam 43,6% do mercado imobiliário do Espírito Santo, impulsionados pela mudança no perfil habitacional e pela busca por mobilidade urbana. A tendência local acompanha o cenário nacional do segmento, que registrou alta de 18,6% nos lançamentos do período, alcançando 133.811 unidades no país, segundo dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES) em parceria com a Brain Inteligência Estratégica.
Acompanhando essa demanda por moradias funcionais e modelos de locação temporária (short stay), a Mazzini Construtora e a Igom Desenvolvedora preparam para o segundo semestre de 2026 o pré-lançamento de um empreendimento no bairro Bento Ferreira, em Vitória.
O projeto junta-se a outros lançamentos recentes das empresas na capital, como o Esquina, em Jardim da Penha, e o Izza, na Praia do Canto, com foco no público da primeira moradia e em investidores de locação por aplicativos.
“A forma de viver a cidade mudou. As pessoas não buscam mais metragens ociosas, mas sim projetos funcionais que otimizem a rotina e ofereçam localização estratégica. Nosso foco é entregar imóveis eficientes para quem precisa de mobilidade e, ao mesmo tempo, uma locação de alta rentabilidade para o investidor”, destaca o diretor-presidente da Mazzini Construtora e Igom Desenvolvedora, Luiz Cláudio Mazzini Gomes.
Soma Urbanismo oficializa vendas de loteamento em Guriri
A Soma Urbanismo realiza neste sábado (25) o lançamento oficial do Soma Vibe, novo loteamento localizado no distrito de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O evento de apresentação do projeto acontece no estande de vendas do Prestige Guriri, situado na Avenida Luiz Carlos Furlin, em Guriri Norte.
O projeto foi estruturado com infraestrutura completa e foco na valorização imobiliária em uma das regiões que mais crescem em São Mateus. Durante o evento de lançamento, a loteadora oferecerá condições comerciais, incluindo desconto de R$ 10 mil na aquisição de qualquer lote da tabela, com validade restrita ao dia da ação.
“Acreditamos no potencial de Guriri e queremos contribuir para o desenvolvimento da região por meio de empreendimentos que transformam espaços em comunidades planejadas”, destaca Danielli Simões, Diretora Comercial e Marketing da Soma Urbanismo.
Edifício comercial da Empar na Reta da Penha terá salas de até 333 m²
A Empar Incorporadora prepara um novo projeto corporativo em Vitória, localizado na Reta da Penha, próximo aos bairros Praia do Canto, Barro Vermelho e Jardim da Penha. O empreendimento comercial tem início de obras previsto até o fim deste ano e visa atender o ciclo de investimentos e intervenções de mobilidade urbana na região. Parte das unidades do empreendimento será mantida no portfólio de patrimônio próprio da incorporadora para locação e rentabilidade.
O edifício contará com plantas corporativas e salas comerciais com metragens variando entre 80 m² e 333 m². A infraestrutura prevista inclui automação e inteligência predial, estações de recarga para veículos elétricos, estacionamento para motos e bicicletas elétricas, além de refeitório, lounge de descanso e sala de reuniões para até 20 pessoas com tratamento acústico.
“Estamos desenvolvendo um edifício que une localização privilegiada, infraestrutura moderna e soluções voltadas ao bem-estar dos colaboradores e à eficiência das empresas. A Reta da Penha está em transformação, cercada por novos acessos e serviços, e esse movimento reforça o potencial de valorização do novo empreendimento”, destaca Camila Menezes, diretora da Empar Incorporadora.