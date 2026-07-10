ES Construção movimenta R$ 800 milhões e projeta uso de IA para os próximos anos

O segmento de arquitetura modular e estruturas pré-fabricadas despontou como um dos principais motores de negócios da feira. Unidades voltadas tanto para habitação urbana quanto para o mercado de locação por temporada registraram forte procura de investidores e compradores.





“No ano passado, fizemos a casa modular em três dias. Este ano, resolvemos fazer uma casa de 250 metros quadrados em 15 dias, com três quartos, sala, escritório, academia, área gourmet e piscina. Assim, as pessoas podem entender que dá para fazer uma casa dessa escala utilizando arquitetura modular, que é sustentável, prática de construir e oferece benefícios como conforto térmico e acústico”, conta Wanderson Simonassi, diretor executivo da Simonassi Empreendimentos, empresa integrante do grupo bioModular.





O uso dessas estruturas como ativos geradores de renda também impulsionou os resultados comerciais. Segundo Osório Caetano, proprietário da Khronos Metal, empresa especializada no comércio de módulos habitacionais, o perfil do comprador capixaba está associado ao investimento em imóveis para aluguel de temporada.





“A maioria dos interessados nas nossas casas modulares é de pessoas que têm um sítio e querem rentabilizar a propriedade, eles compram o módulo e disponibilizam no Airbnb. Aqui no Espírito Santo tem bastante procura por essas unidades, principalmente na região Serrana, como em Santa Teresa e Domingos Martins, por exemplo”, explica.