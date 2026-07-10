Setor da construção injeta R$ 4 bilhões por ano na economia do ES

O mercado da construção no Espírito Santo será um dos mais beneficiados com o novo ciclo de desenvolvimento previsto para o Estado nos próximos três anos. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o território capixaba tem uma carteira estimada em R$ 138 bilhões em investimentos públicos e privados previstos até o ano de 2029, dos quais 70% já se encontram em fase de execução.





O setor da construção civil será o principal elo estratégico para a materialização desses projetos, que vão de grandes obras rodoviárias até complexos portuários e industriais. Os dados foram divulgados durante o painel “Desafios e oportunidades para o setor de construção, imobiliário e infraestrutura com o Desenvolvimento do ES”, realizado nesta quinta-feira (9), durante a ES Construção Brasil.





De acordo com indicadores do Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), a construção civil responde por 4,2% da economia estadual, reunindo cerca de 6.800 empresas. O setor emprega formalmente 72 mil trabalhadores — o que representa 6,5% do mercado de trabalho capixaba —, com uma remuneração média de R$ 3.500.





O setor movimenta cerca de R$ 8 bilhões anuais e injeta R$ 4 bilhões líquidos por ano na economia local por meio de salários, impostos e lucros, consumindo a outra metade em insumos de fornecedores da cadeia produtiva.





“Quando esses investimentos vêm para o Estado, eles movimentam o setor da construção: são necessários mais apartamentos, mais casas, mais saneamento. Tudo isso tem que ser planejado. A construção atua como transformação do território, materializando investimentos, conectando setores econômicos e estruturando cidades, logísticas e indústria. É um segmento que gera postos de trabalho em todos os municípios, além de impulsionar a demanda”, explica a gerente-executiva do Observatório Findes e economista-chefe da Findes, Marília Silva.