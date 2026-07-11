Municípios capixabas reforçam equilíbrio fiscal no primeiro ano dos novos mandatos

Os municípios do Espírito Santo encerraram 2025 com um quadro fiscal mais sólido. Mesmo em um cenário de desaceleração econômica, as receitas cresceram acima da inflação, as despesas foram reduzidas e os principais indicadores de equilíbrio das contas públicas melhoraram.





O resultado, disponível no anuário Finanças dos Municípios Capixabas, reflete a postura mais cautelosa normalmente adotada pelas administrações municipais no primeiro ano de mandato.





A receita total das prefeituras capixabas alcançou R$ 27,9 bilhões em 2025, com crescimento real de 3,3% sobre o ano anterior. O desempenho foi sustentado principalmente pelo aumento da arrecadação dos tributos próprios (5,7%) e das principais transferências constitucionais. Os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) cresceram 7,3%, a cota-parte do ICMS avançou 3,4%, as transferências para o Sistema Único de Saúde (SUS) aumentaram 16,7% e o saldo positivo do Fundeb expandiu-se 7,9%.