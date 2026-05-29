Municípios do ES têm até julho para disputar recursos para obras

Uma nova edição do Fundo Cidades, que prevê apoio financeiro do governo do Espírito Santo aos municípios capixabas, foi lançada na quinta-feira (28). Com os recursos, as prefeituras podem executar obras estruturantes, adquirir equipamentos e promover ações voltadas à prevenção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. O prazo para apresentação de projetos vai até 29 de julho.





Os municípios interessados deverão encaminhar as propostas e pedidos de recursos para obras e aquisição de equipamentos, acompanhados da documentação exigida,

à Secretaria de Estado do Governo (SEG).



De acordo com decreto e portaria que serão publicados pelo governo do Estado, os repasses estarão condicionados à comprovação da correta aplicação dos recursos recebidos anteriormente por meio do Fundo Cidades nos anos de 2022, 2023 e 2025.





Também serão considerados critérios como impacto social, econômico e ambiental das propostas; alcance regional dos investimentos; condições de infraestrutura do município; existência de áreas de risco; garantia da segurança hídrica; número de pessoas beneficiadas; índice Firjan de Desenvolvimento Municipal e receita per capita dos municípios, conforme dados do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).