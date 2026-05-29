Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Fundo Cidades

Municípios do ES têm até julho para disputar recursos para obras

Prefeituras devem encaminhar projetos para obter o dinheiro; repasses estão condicionados à comprovação da correta aplicação de verba recebida anteriormente

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2026 às 17:10

Uma nova edição do Fundo Cidades, que prevê apoio financeiro do governo do Espírito Santo aos municípios capixabas, foi lançada na quinta-feira (28). Com os recursos, as prefeituras podem executar obras estruturantes, adquirir equipamentos e promover ações voltadas à prevenção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. O prazo para apresentação de projetos vai até 29 de julho. 


Os municípios interessados deverão encaminhar as propostas e pedidos de recursos para obras e aquisição de equipamentos, acompanhados da documentação exigida, 

à Secretaria de Estado do Governo (SEG).


De acordo com decreto e portaria que serão publicados pelo governo do Estado, os repasses estarão condicionados à comprovação da correta aplicação dos recursos recebidos anteriormente por meio do Fundo Cidades nos anos de 2022, 2023 e 2025.


Também serão considerados critérios como impacto social, econômico e ambiental das propostas; alcance regional dos investimentos; condições de infraestrutura do município; existência de áreas de risco; garantia da segurança hídrica; número de pessoas beneficiadas; índice Firjan de Desenvolvimento Municipal e receita per capita dos municípios, conforme dados do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

Obras do Fundo Cidades realizada para contenção de encosta em Muniz Freire. SEG/Divulgação
O governo destaca que o fundo é um dos principais instrumentos de cooperação entre o Estado e os municípios, permitindo maior capacidade de investimento das prefeituras em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional.

Além das ações de prevenção e mitigação em áreas de risco, resposta e recuperação em situações de desastre, controle e conservação dos recursos hídricos, o programa passa a contemplar investimentos em infraestrutura econômica e social, mobilidade urbana, saneamento, urbanização, habitação de interesse social, segurança pública, educação, saúde, assistência social, infraestrutura urbana e rural, além de programas de desenvolvimento econômico regional e aquisição de equipamentos públicos.

O lançamento do programa foi feito pelo governador Ricardo Ferraço (MDB), na abertura da Feira dos Municípios, no Pavilhão de Carapina, na Serra. 

“Estamos lançando a edição do Fundo Cidades 2026 para combater a burocracia e dar velocidade às obras nos nossos municípios. Vamos apostar cada vez mais no municipalismo, pois o que nos importa são as famílias capixabas e não de quem é a responsabilidade das obras e dos serviços”, destacou.

Fundo Cidades

Criado em 2013 para ampliar a capacidade de resposta dos municípios diante de eventos climáticos extremos, o Fundo Cidades se consolidou como um dos principais instrumentos de apoio do governo do Estado às prefeituras capixabas. 


Ao longo dos anos, o programa ampliou seu alcance e passou a contemplar investimentos em infraestrutura urbana, adaptação às mudanças climáticas, desenvolvimento regional e aquisição de equipamentos públicos.


Em 2020, foram repassados R$ 72,4 milhões aos municípios. Em 2022, os investimentos chegaram a R$ 518,5 milhões e, em 2023, outros R$ 338,2 milhões foram destinados a ações de prevenção e mitigação de riscos, conservação hídrica e enfrentamento de eventos extremos.

Veja Também 

Aeroporto de Vitória, avião, Latam

Voo Rio-Vitória tem promoção com passagem a partir de R$ 139

Mariana Barros Laranja Roeder e o sobrinho Nathan Laranja Roeder

STF derruba decisão que obrigava TV Gazeta, A Gazeta e g1 ES a retirar posts e alterar reportagens sobre dentistas indiciados

Imagem de destaque

Hospital público no ES é o 5º melhor do Brasil na avaliação de usuários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Governo do ES espírito santo Obras ricardo ferraço
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ambulância da Prefeitura de Ibitirama pegou fogo em estrada em Alegre, no Caparaó do ES
Ambulância que transportava paciente gestante pega fogo em Alegre
Imagem de destaque
Entenda como o diagnóstico precoce do câncer pode aumentar as chances de cura
Casais devem garantir a segurança jurídica ao adquirir um imóvel
Vai casar? Veja os cuidados necessários na hora comprar um imóvel a dois

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados