Hospital público no ES é o 5º melhor do Brasil na avaliação de usuários

O Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam) — mais conhecido como Hospital das Clínicas — em Maruípe, Vitória, foi escolhido pelos usuários como o quinto melhor hospital público do Brasil, sendo o único situado no Espírito Santo. A divulgação do resultado foi feita nesta sexta-feira (29), em Brasília.
O levantamento foi promovido pelo Instituto DataSenado, entre os dias 14 e 20 de abril deste ano. Na pesquisa, foram ouvidos por telefone pacientes ou acompanhantes de 100 hospitais que receberam alta em novembro de 2025. A pergunta feita para eles foi a seguinte:
“Em uma escala de 0 a 10, em que 0 significa muito ruim e 10 significa excelente, qual a nota que você dá para a qualidade do hospital?”, pergunta feita aos usuários.
O superintendente da unidade, Lauro Vasconcellos, disse que estar entre os melhores do Brasil é uma conquista histórica. Falou também sobre o trabalho feito no hospital. "Este é o reconhecimento da dedicação diária, comprometimento e competência de todos os trabalhadores que se dedicam diariamente para os usuários do SUS", disse Lauro.
A lista contempla hospitais de diversas áreas do Brasil, mas a maioria se concentra no Sudeste.
Veja a lista completa:
1º - Hospital Regional de Piracicaba (SP)
2º - Hospital Universitário Walter Cantídio (CE)
3º - Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP)
4º - Hospital Universitário Oswaldo Cruz (PE)
5º - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (ES)
6º - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP)
7º - Hospital Estadual de Américo Brasiliense (SP)
8º - Hospital Regional de Registro (SP)
9º - Hospital Municipal da Vila Santa Catarina (SP)
10º - Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé (MS)
Outro levantamento focou em outros critérios
Na mesma iniciativa, também houve um ranking geral, avaliando os hospitais que foram escolhidos como os melhores do Brasil em todos os critérios estipulados, sendo alguns deles: acreditação hospitalar, taxa de mortalidade ajustada, porcentual de internações de alta complexidade, disponibilidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), taxa de ocupação e tempo médio de permanência dos pacientes internados.
Neste levantamento, nenhum hospital capixaba foi escolhido. Oito unidades eram do Estado de São Paulo, uma em Goiás e outra em Minas Gerais.
1º - Hospital Estadual de Sumaré (SP)
2º - Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (GO)
3º - Centro de Referência da Saúde da Mulher (SP)
4º - Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP)
5º - Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro (MG)
6º - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP)
7º - Hospital Geral de Itapecerica da Serra (SP)
8º - Hospital Estadual de Sapopemba (SP)
9º - Hospital Municipal Cidade Tiradentes (SP)
10º - Hospital Geral de Itapevi (SP)
Este levantamento avaliou 5.279 hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o País. Desse total, foram pré-selecionadas unidades públicas com mais de 50 leitos e atendimento exclusivo ao sistema público, resultando em uma lista final de 100 hospitais.
A iniciativa é do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), o Instituto Ética Saúde (IES), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
*Com informações da Agência Estado