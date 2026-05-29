Hospital público no ES é o 5º melhor do Brasil na avaliação de usuários

O Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam) — mais conhecido como Hospital das Clínicas — em Maruípe, Vitória, foi escolhido pelos usuários como o quinto melhor hospital público do Brasil, sendo o único situado no Espírito Santo. A divulgação do resultado foi feita nesta sexta-feira (29), em Brasília.





O levantamento foi promovido pelo Instituto DataSenado, entre os dias 14 e 20 de abril deste ano. Na pesquisa, foram ouvidos por telefone pacientes ou acompanhantes de 100 hospitais que receberam alta em novembro de 2025. A pergunta feita para eles foi a seguinte:





“Em uma escala de 0 a 10, em que 0 significa muito ruim e 10 significa excelente, qual a nota que você dá para a qualidade do hospital?”, pergunta feita aos usuários.





O superintendente da unidade, Lauro Vasconcellos, disse que estar entre os melhores do Brasil é uma conquista histórica. Falou também sobre o trabalho feito no hospital. "Este é o reconhecimento da dedicação diária, comprometimento e competência de todos os trabalhadores que se dedicam diariamente para os usuários do SUS", disse Lauro.





A lista contempla hospitais de diversas áreas do Brasil, mas a maioria se concentra no Sudeste.