PA de São Pedro, em Vitória, passa a ter laboratório próprio para exames

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória, passou a contar com um laboratório próprio para realização de exames dentro da unidade. A nova estrutura foi apresentada na quinta-feira (21).





Segundo a Prefeitura de Vitória, o laboratório é equipado com tecnologia de ponta e faz parte do processo de modernização da rede municipal de saúde. A proposta é ampliar a agilidade, a resolutividade e a qualidade do atendimento prestado à população.





Antes da implantação do serviço, os exames coletados no PA eram encaminhados para um laboratório de apoio externo, o que impactava no tempo de espera pelos resultados. Agora, os exames passam a ser processados dentro da própria unidade.





De acordo com a administração municipal, a mudança deve garantir mais rapidez nos diagnósticos, segurança clínica e eficiência no fluxo de atendimento.