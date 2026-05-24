PA de São Pedro, em Vitória, passa a ter laboratório próprio para exames

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória, passou a contar com um laboratório próprio para realização de exames dentro da unidade. A nova estrutura foi apresentada na quinta-feira (21).
Segundo a Prefeitura de Vitória, o laboratório é equipado com tecnologia de ponta e faz parte do processo de modernização da rede municipal de saúde. A proposta é ampliar a agilidade, a resolutividade e a qualidade do atendimento prestado à população.
Antes da implantação do serviço, os exames coletados no PA eram encaminhados para um laboratório de apoio externo, o que impactava no tempo de espera pelos resultados. Agora, os exames passam a ser processados dentro da própria unidade.
De acordo com a administração municipal, a mudança deve garantir mais rapidez nos diagnósticos, segurança clínica e eficiência no fluxo de atendimento.
Outra novidade é o Consultório Fast, novo modelo assistencial implantado no PA São Pedro. Segundo a diretora Técnica e Assistencial da unidade, Larissa Martins, a estratégia foi criada para otimizar o fluxo de atendimento de pacientes com quadros de menor complexidade.
O paciente realiza a consulta, a anamnese e o exame físico diretamente na sala. Caso necessite de medicação rápida, um técnico de enfermagem faz a aplicação no próprio consultório, permitindo uma liberação mais dinâmica.
“A estratégia foi estruturada para otimizar o fluxo de atendimento e garantir mais rapidez aos pacientes classificados com quadros de menor complexidade. O modelo permite um atendimento mais integrado, eficiente e dinâmico, contribuindo para reduzir o tempo de permanência na unidade e melhorar a experiência dos usuários”, destacou.