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PA de São Pedro, em Vitória, passa a ter laboratório próprio para exames

Nova estrutura promete agilizar diagnósticos, reduzir tempo de espera e ampliar capacidade de atendimento da unidade de saúde

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2026 às 10:27
Novo laboratório para exames no Pronto Atendimento de São Pedro
Novo laboratório para exames no Pronto Atendimento de São Pedro Marcos Salles

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória, passou a contar com um laboratório próprio para realização de exames dentro da unidade. A nova estrutura foi apresentada na quinta-feira (21).


Segundo a Prefeitura de Vitória, o laboratório é equipado com tecnologia de ponta e faz parte do processo de modernização da rede municipal de saúde. A proposta é ampliar a agilidade, a resolutividade e a qualidade do atendimento prestado à população.


Antes da implantação do serviço, os exames coletados no PA eram encaminhados para um laboratório de apoio externo, o que impactava no tempo de espera pelos resultados. Agora, os exames passam a ser processados dentro da própria unidade.


De acordo com a administração municipal, a mudança deve garantir mais rapidez nos diagnósticos, segurança clínica e eficiência no fluxo de atendimento.

O laboratório é equipado com tecnologia de ponta
O laboratório é equipado com tecnologia de ponta Marcos Salles

Outra novidade é o Consultório Fast, novo modelo assistencial implantado no PA São Pedro. Segundo a diretora Técnica e Assistencial da unidade, Larissa Martins, a estratégia foi criada para otimizar o fluxo de atendimento de pacientes com quadros de menor complexidade. 


O paciente realiza a consulta, a anamnese e o exame físico diretamente na sala. Caso necessite de medicação rápida, um técnico de enfermagem faz a aplicação no próprio consultório, permitindo uma liberação mais dinâmica.


“A estratégia foi estruturada para otimizar o fluxo de atendimento e garantir mais rapidez aos pacientes classificados com quadros de menor complexidade. O modelo permite um atendimento mais integrado, eficiente e dinâmico, contribuindo para reduzir o tempo de permanência na unidade e melhorar a experiência dos usuários”, destacou.

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