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Eleições 2026

Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026

Manifestação busca esclarecer reunião com lideranças do PL após reação da legenda

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 21:25

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

14 jul 2026 às 21:25

O senador Marcos do Val (Avante) afirmou que a reunião com lideranças do Partido Liberal (PL) tratou do fortalecimento da direita e dos cenários para as eleições de 2026, mas sem qualquer definição sobre alianças eleitorais. A manifestação foi divulgada horas depois de o partido negar que tenha fechado um acordo em torno de uma candidatura ao governo do Espírito Santo.


Em nota, o parlamentar informou que o encontro com o senador Magno Malta, presidente estadual do PL, abordou o fortalecimento da direita no Congresso Nacional, no Espírito Santo e as possibilidades para a disputa eleitoral do próximo ano. Segundo Do Val, os temas citados na publicação divulgada por sua equipe refletem o que foi discutido na reunião, mas não houve definição formal sobre composição de chapa ou anúncio de aliança.


O senador também afirmou que o episódio foi resultado de um desencontro na comunicação, o que levou à divulgação de uma publicação antes da conclusão do processo interno de revisão. Ele ressaltou que não houve divergência política nem a intenção de atribuir ao PL uma decisão que ainda não havia sido tomada.


Na mesma nota, Do Val disse respeitar a posição institucional do partido e a liderança de Magno Malta. Acrescentou que ambos seguem alinhados na defesa do Espírito Santo, no fortalecimento da direita no Congresso Nacional e na construção de um projeto para o país. Para o senador, eventuais diferenças de forma ou de tempo serão resolvidas com diálogo, respeito e maturidade.

O senador Marcos Do Val (Avante) fez publicação sobre suposta articulação política com o PL
O senador Marcos Do Val (Avante) fez publicação sobre suposta articulação política com o PL Reprodução/Instagram

Entenda o caso

A nova manifestação foi divulgada após o PL rebater uma publicação feita por Marcos do Val nas redes sociais sobre a reunião entre as lideranças. Em nota, a legenda confirmou que o encontro tratou do fortalecimento da direita e da análise do cenário político, mas negou que tenha havido qualquer definição sobre aliança, composição de chapa ou apoio a uma candidatura ao governo do Estado.


O partido afirmou que as conversas continuam em andamento e que qualquer decisão será anunciada oficialmente no momento oportuno.


A divergência surgiu porque a publicação inicial de Do Val dava a entender que a reunião representava um avanço nas articulações para uma candidatura de consenso da direita ao Palácio Anchieta. Após a reação do PL, o senador divulgou uma nova nota para esclarecer que o encontro teve caráter político, mas sem decisões eleitorais formalizadas.

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