Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026

O senador Marcos do Val (Avante) afirmou que a reunião com lideranças do Partido Liberal (PL) tratou do fortalecimento da direita e dos cenários para as eleições de 2026, mas sem qualquer definição sobre alianças eleitorais. A manifestação foi divulgada horas depois de o partido negar que tenha fechado um acordo em torno de uma candidatura ao governo do Espírito Santo.
Em nota, o parlamentar informou que o encontro com o senador Magno Malta, presidente estadual do PL, abordou o fortalecimento da direita no Congresso Nacional, no Espírito Santo e as possibilidades para a disputa eleitoral do próximo ano. Segundo Do Val, os temas citados na publicação divulgada por sua equipe refletem o que foi discutido na reunião, mas não houve definição formal sobre composição de chapa ou anúncio de aliança.
O senador também afirmou que o episódio foi resultado de um desencontro na comunicação, o que levou à divulgação de uma publicação antes da conclusão do processo interno de revisão. Ele ressaltou que não houve divergência política nem a intenção de atribuir ao PL uma decisão que ainda não havia sido tomada.
Na mesma nota, Do Val disse respeitar a posição institucional do partido e a liderança de Magno Malta. Acrescentou que ambos seguem alinhados na defesa do Espírito Santo, no fortalecimento da direita no Congresso Nacional e na construção de um projeto para o país. Para o senador, eventuais diferenças de forma ou de tempo serão resolvidas com diálogo, respeito e maturidade.
Entenda o caso
A nova manifestação foi divulgada após o PL rebater uma publicação feita por Marcos do Val nas redes sociais sobre a reunião entre as lideranças. Em nota, a legenda confirmou que o encontro tratou do fortalecimento da direita e da análise do cenário político, mas negou que tenha havido qualquer definição sobre aliança, composição de chapa ou apoio a uma candidatura ao governo do Estado.
O partido afirmou que as conversas continuam em andamento e que qualquer decisão será anunciada oficialmente no momento oportuno.
A divergência surgiu porque a publicação inicial de Do Val dava a entender que a reunião representava um avanço nas articulações para uma candidatura de consenso da direita ao Palácio Anchieta. Após a reação do PL, o senador divulgou uma nova nota para esclarecer que o encontro teve caráter político, mas sem decisões eleitorais formalizadas.