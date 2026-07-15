Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026

O senador Marcos do Val (Avante) afirmou que a reunião com lideranças do Partido Liberal (PL) tratou do fortalecimento da direita e dos cenários para as eleições de 2026, mas sem qualquer definição sobre alianças eleitorais. A manifestação foi divulgada horas depois de o partido negar que tenha fechado um acordo em torno de uma candidatura ao governo do Espírito Santo.





Em nota, o parlamentar informou que o encontro com o senador Magno Malta, presidente estadual do PL, abordou o fortalecimento da direita no Congresso Nacional, no Espírito Santo e as possibilidades para a disputa eleitoral do próximo ano. Segundo Do Val, os temas citados na publicação divulgada por sua equipe refletem o que foi discutido na reunião, mas não houve definição formal sobre composição de chapa ou anúncio de aliança.





O senador também afirmou que o episódio foi resultado de um desencontro na comunicação, o que levou à divulgação de uma publicação antes da conclusão do processo interno de revisão. Ele ressaltou que não houve divergência política nem a intenção de atribuir ao PL uma decisão que ainda não havia sido tomada.





Na mesma nota, Do Val disse respeitar a posição institucional do partido e a liderança de Magno Malta. Acrescentou que ambos seguem alinhados na defesa do Espírito Santo, no fortalecimento da direita no Congresso Nacional e na construção de um projeto para o país. Para o senador, eventuais diferenças de forma ou de tempo serão resolvidas com diálogo, respeito e maturidade.