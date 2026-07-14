Do Val fala em união da direta para lançar seu nome ao governo do ES; PL nega

Uma nota publicada pelo parlamentar Marcos Do Val (Avante) nesta terça-feira (14) gerou reação imediata do Partido LiberaL (PL). O texto afirma “a possibilidade de formação de uma chapa genuinamente de direita no Espírito Santo, com o próprio senador como pré-candidato ao governo”.





A mensagem publicada por Do Val foi compartilhada em grupos de conversas no WhatsApp, repercutindo entre a direita ligada ao ex-presidente da Jair Bolsonaro (PL). Logo em seguida, o PL, divulgou um comunicado, assinado pelo presidente da legenda Magno Malta, em que desmente qualquer sinal de coalização partidária em torno de eventual candidatura ao governo de seu colega de parlamento.





“O Partido Liberal do Espírito Santo esclarece informações que circulam em grupos de WhatsApp e redes sociais sobre uma suposta definição de alianças e composição política envolvendo o senador Magno Malta, o senador Marcos Do Val e a pré-candidata ao Senado Maguinha Malta”, afirma a nota encaminhada pelo PL.



Outro suposto cenário citado por Marcos Do Val em sua publicação também afirma que as articulações supostamente capitaneadas por Magno apostam em Maguinha Malta (PL) como pré-candidata ao Senado.





“A articulação poderá reunir Avante, PL e Novo, reproduzindo no Estado a união existente no Bloco Vanguarda, em Brasília”, diz Do Val na postagem. A direção do partido Novo no Espírito Santo também foi procurada para comentar as afirmações do senador, mas não havia encaminhado resposta até a conclusão deste texto.





O texto do PL, por outro lado, além de negar agenda de articulação política com Do Val, também sustenta que o encontro teria sido solicitado pelo senador.





“O senador Magno Malta recebeu o senador Marcos Do Val em seu escritório de apoio, após uma solicitação de reunião feita pelo próprio senador. O encontro faz parte de uma rotina de diálogo mantida com diferentes lideranças políticas, presidentes e representantes partidários, como já ocorreu recentemente com integrantes de outras siglas”, assevera a PL.



Em outro trecho de sua publicação nas redes sociais, Do Val diz: “a direita capixaba pode ficar tranquila. As forças estão se unindo, tanto em Brasília quanto no Espírito Santo. Para a esquerda e o centrão, fica o aviso: comecem a preparar o plano B, porque nós vamos chegar com força, união e propósito. As forças estão se unindo, tanto em Brasília quanto no Espírito Santo”.





Magno, por sua vez, conclui a nota frisando que "o fortalecimento da direita no Espírito Santo e a construção de um palanque alinhado ao projeto nacional de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro serão conduzidos com responsabilidade, diálogo e no momento adequado".





Após a publicação deste texto, Do Val divulgou nova nota, desta vez, informando que a reunião "com lideranças do Partido Liberal (PL) tratou do fortalecimento da direita e dos cenários para as eleições de 2026, mas sem qualquer definição sobre alianças eleitorais".

