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Espaço inoperante

Tanque metálico inclina em área portuária e moradores temem acidente em Vila Velha

Moradores ouviram um forte estrondo a noite de segunda-feira (13) e acordaram com a estrutura tombada no bairro Chácara do Conde, em Vila Velha

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 20:28

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 jul 2026 às 20:28

Moradores do bairro Chácara do Conde, em Vila Velha, estão preocupados após um tanque metálico inclinar na noite de segunda-feira (13). O receio de quem vive no local é de que a estrutura, que fica em uma área inoperante do porto da região, tombe e atinja casas ao redor. 


Isso porque o reservatório fica na parte superior de um morro, bem acima de uma igreja e residências. Valdineia Rodrigues vive próximo ao tanque e contou à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, ter escutado um forte estrondo.  


“Parecia um acidente de carro. De manhã, vimos que ele (tanque), que é maior e redondo, bateu e escorou no menor, que fica do lado do outro tanque. A preocupação é atingir as casas; embaixo são muitas e temos as crianças em casa de férias. Não tem como prever se acontece hoje, amanhã ou depois", detalhou Valdineia. 

Tanque metálico inclina e moradores temem tombamento em Vila Velha
Tanque metálico inclina e moradores temem tombamento em Vila Velha Leitor AG

Além do medo de um acidente, Valdineia disse que os moradores sofrem com a falta de limpeza do terreno. 


“Os moradores antigos falam que os tanques eram usados para colocar combustível e estão há mais de 70 anos no mesmo local, e eles limpavam quando funcionava. Depois, não vieram mais. Tem muito lixo, as árvores caem nos fios, deixando o bairro sem energia. Os moradores que cuidam. Hoje mesmo um vizinho limpou essa área”, disse a moradora.

O que diz a Vports e a Prefeitura

Segundo a VPorts, concessionária administradora do complexo portuário, equipes operacionais e de segurança foram ao local para avaliar o caso nesta terça-feira (14). 


Além da empresa, uma equipe da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha esteve no local na tarde desta terça. A pasta informou que decidiu notificar preventivamente a empresa responsável pelo tanque para adotar as medidas corretivas necessárias. 


“A notificação deve ser entregue nesta quarta-feira (15), às 10 horas, momento em que uma nova vistoria será realizada no local para orientações, isolamento e demais procedimentos, além de conhecer de perto o projeto da empresa com as intervenções corretivas a fim de prevenir o risco da estrutura, tendo em vista a depredação do local”, frisou. 


A Defesa Civil também orienta a comunidade para que ajude na fiscalização de modo a evitar depredação da estrutura.

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