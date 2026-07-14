Tanque metálico inclina em área portuária e moradores temem acidente em Vila Velha

Moradores do bairro Chácara do Conde, em Vila Velha, estão preocupados após um tanque metálico inclinar na noite de segunda-feira (13). O receio de quem vive no local é de que a estrutura, que fica em uma área inoperante do porto da região, tombe e atinja casas ao redor.





Isso porque o reservatório fica na parte superior de um morro, bem acima de uma igreja e residências. Valdineia Rodrigues vive próximo ao tanque e contou à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, ter escutado um forte estrondo.





“Parecia um acidente de carro. De manhã, vimos que ele (tanque), que é maior e redondo, bateu e escorou no menor, que fica do lado do outro tanque. A preocupação é atingir as casas; embaixo são muitas e temos as crianças em casa de férias. Não tem como prever se acontece hoje, amanhã ou depois", detalhou Valdineia.