A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES

A apenas sete dias das convenções partidárias, agendadas para começar na próxima segunda-feira (20), o cenário político do Espírito Santo segue travado por sete grandes interrogações. As indefinições no Estado vão desde a escolha dos vices nas chapas majoritárias até a definição de candidaturas ao Senado por partidos de campos ideológicos semelhantes.
O principal enigma da disputa gira em torno da composição das chapas lideradas pelo atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, e pelo ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que tenta alcançar o comando do Executivo estadual pela primeira vez.
Ferraço lidera o projeto de continuidade do grupo do ex-governador Renato Casagrande (PSB), que se desincompatibilizou do cargo em abril para concorrer ao Senado. Já Pazolini consolida-se como a principal aposta da direita capixaba para fazer frente à máquina governista. Com agendas em ritmo acelerado de campanha, nenhum dos dois lados anunciou oficialmente quem ocupará as vagas de vice.
A disputa pela vaga de vice de Ricardo Ferraço
Nos bastidores, a indicação para a vice-governadoria de Ferraço virou um cabo de guerra dentro da federação União Progressista (formada por União Brasil e Progressistas). O bloco é presidido pelo deputado federal Josias Da Vitória, que também comanda o PP capixaba.
Os cotados do PP: O deputado federal Amaro Neto, a Capitã Andressa (do Corpo de Bombeiros), o vereador de Vitória Camilo Neves e o empresário Rodolfo Mai.
Os cotados do União Brasil: O deputado federal Messias Donato e a vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto. Correndo por fora, o presidente estadual da sigla, deputado Marcelo Santos, lançou a servidora Joelma Costalonga — atual secretária da Casa dos Municípios na Assembleia Legislativa e ex-presidente do PRD — como alternativa para o posto.
Apesar da aparente disputa, interlocutores apontam que a movimentação entre Da Vitória e Marcelo Santos é coordenada.
Ao lançarem nomes distintos dentro da própria federação, os dirigentes pretendem demarcar território e afastar o interesse do Podemos, que também cobiça a vaga de vice na chapa governista. Questionado sobre o impasse, Ferraço desconversou, afirmando que a decisão não será unilateral e que todas as legendas parceiras serão consultadas com calma.
Quem será o vice de Lorenzo Pazolini?
A candidatura de Pazolini, capitaneada pelo Republicanos, vem costurando alianças importantes de olho no prazo oficial de registro, que vai de 20 de julho a 5 de agosto. A escolha do vice depende diretamente da costura dessas coligações.
O PSD, por enquanto, desponta como o favorito para indicar a vaga, com dois nomes no topo da lista:
Guerino Zanon (PSD): ex-prefeito de Linhares.
Lívia Vasconcelos (PSD): esposa do prefeito de Colatina e atual presidente estadual da sigla, Renzo Vasconcelos.
Os impasses pelo Senado na Direita
A corrida pelas duas vagas ao Senado a que o Espírito Santo tem direito nesta eleição tem gerado incertezas em ambas as alas ideológica, às vésperas das convenções. Na direita, quatro nomes do bloco formado por Republicanos e PSD buscam espaço, na expectativa de que o PL, liderado pelo senador Magno Malta, também formalize o apoio ao grupo.
Os postulantes ao posto são o deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD), o ex-deputado federal Carlos Manato (Republicanos), o vereador Leonardo Monjardim (Novo) e Maguinha Malta (PL) — filha de Magno.
No entanto, as articulações indicam que apenas Maguinha Malta tem vaga garantida na chapa, como parte do acordo exigido pelo PL para apoiar Pazolini. Com isso, restou apenas uma vaga de senador no grupo, que agora estaria sendo pleiteada por Manato e Meneguelli.
Com isso, o vereador Leonardo Monjardim deve apostar em candidatura isolada pelo partido Novo, após o Republicanos recusar uma tentativa de Magno Malta de emplacá-lo na chapa principal. O presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, garantiu que a candidatura de Monjardim está mantida sob qualquer cenário.
O duelo entre Meneguelli e Manato
Meneguelli assegura ter o aval do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e demonstra entusiasmo com a disputa. Contudo, seu nome enfrenta forte resistência interna entre os aliados de Pazolini.
A avaliação nos bastidores é de que o deputado pode chegar às convenções sem viabilizar sua confirmação. Nesse vácuo, a postulação de Carlos Manato ganha musculatura para fechar a chapa ao lado de Maguinha Malta.
Novo vai se manter no palanque de Pazolini?
Após ver a indicação de Léo Monjardim ao Senado rejeitada pela coligação principal, o partido Novo estuda se manterá o apoio à candidatura de Pazolini ao governo. Aliado histórico da gestão municipal do ex-prefeito, o partido aguarda os desfechos das negociações entre PL e Republicanos para definir se caminhará junto ou de forma independente no pleito estadual.
No campo progressista, a federação Psol-Rede vive um impasse. O Psol lançou em junho a pré-candidatura do professor Carlos Fabian ao Senado, mas esbarra na resistência da Rede Sustentabilidade.
A Rede — que compôs a base de Renato Casagrande — quer dar continuidade à aliança e subir no palanque de Ricardo Ferraço e do próprio Casagrande. O Psol, contudo, veta veementemente a associação com Ferraço.
Fabian estaria sofrendo suposta pressão interna para retirar sua candidatura e abrir caminho para o grupo apoiar a chapa governista, deixando incerto registro de seu nome como candidato ao Senado.
O cargo que Evair de Melo vai disputar
O deputado federal Evair de Melo (Republicanos) também chegou a ser apontado como possível vice de Pazolini em eventual disputa pelo governo capixaba. Além da vice, o parlamentar ainda surge como cotados ao Senado.
Entretanto, o mercado político local indica que o parlamentar deve tentar reeleição à Câmara dos Deputados. Na última sexta-feira (10), Evair afirmou à reportagem que sua decisão só será revelada durante as convenções.
Paulo Hartung vai disputar as eleições?
O mercado político capixaba também trata como indefinido o papel que o ex-governador Paulo Hartung (PSD) terá nas eleições deste ano. Filiado ao PSD desde maio do ano passado, após cinco anos sem vínculo partidário, PH já foi especulado como candidato ao governo e ao Senado, mas, até o momento, não sinalizou que caminho tomará, afirmando somente que integrará o pleito deste ano.
Vale ressaltar que Hartung também é considerado um dos principais entusiastas da candidatura de Pazolini ao governo, citando publicamente o ex-prefeito como um bom nome para administrar o Estado.
O cenário, porém, teria mudado nos últimos dias, principalmente após o avanço de eventual aliança entre Republicanos e PL no Espírito Santo. Nos bastidores há a informação de suposta divisão de opiniões sobre a participação direta de Hartung na construção do projeto encabeçado por Pazolini.