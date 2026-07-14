A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES

A apenas sete dias das convenções partidárias, agendadas para começar na próxima segunda-feira (20), o cenário político do Espírito Santo segue travado por sete grandes interrogações. As indefinições no Estado vão desde a escolha dos vices nas chapas majoritárias até a definição de candidaturas ao Senado por partidos de campos ideológicos semelhantes.





O principal enigma da disputa gira em torno da composição das chapas lideradas pelo atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, e pelo ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que tenta alcançar o comando do Executivo estadual pela primeira vez.





Ferraço lidera o projeto de continuidade do grupo do ex-governador Renato Casagrande (PSB), que se desincompatibilizou do cargo em abril para concorrer ao Senado. Já Pazolini consolida-se como a principal aposta da direita capixaba para fazer frente à máquina governista. Com agendas em ritmo acelerado de campanha, nenhum dos dois lados anunciou oficialmente quem ocupará as vagas de vice.