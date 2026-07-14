Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa

Um homem de 61 anos foi detido na segunda-feira (13) por suspeita de tentar furtar uma bicicleta elétrica do bicicletário de uma academia na Praia da Costa, em Vila Velha. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele tenta romper o cadeado da bicicleta. Sem conseguir, passou a observar outras bikes, mas chamou a atenção de funcionários, que acionaram a Polícia Militar.





Em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o proprietário da academia afirmou que esta foi a terceira vez, em menos de dois meses, que o suspeito esteve no local com a intenção de cometer furtos.





Segundo o empresário, em maio o homem conseguiu levar uma bicicleta convencional. Já no dia 2 de julho, retornou ao estabelecimento, entrou no estacionamento enquanto bebia uma cerveja e mexia no celular e, poucos minutos depois, saiu com uma bicicleta elétrica.





Na tentativa desta segunda-feira (13), porém, o suspeito foi impedido e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem solicitou mais informações sobre a ocorrência às Polícias Civil e Militar e aguarda retorno.