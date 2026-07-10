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Norte do ES

Polícia investiga possível envenenamento de cães em praça de Linhares

Segundo o delegado Eudson Ferreira Bento, os trabalhos policiais buscam esclarecer as circunstâncias do caso e identificar um possível responsáve

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 20:23

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

10 jul 2026 às 20:23
Nayla e sua família cuidaram de Dunk por cinco anos.
Nayla e sua família cuidaram de Dunk por cinco anos. Leitor A Gazeta

Um possível caso de envenenamento de cães é investigado em Linhares, no Norte do Espírito Santo, após a morte de Dunk, um husky siberiano. Ele e outros cinco animais apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação após passearem por uma praça do bairro BNH nesta semana.


Os tutores dos cães registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Linhares, dando início à investigação da Polícia Civil. Segundo o delegado Eudson Ferreira Bento, os trabalhos policiais buscam esclarecer as circunstâncias do caso e identificar um possível responsável.


De acordo com a tutora de Dunk, a advogada Nayla Speroto, o cachorro passou mal após um passeio na praça do bairro BNH, na noite da última segunda-feira (6). Os outros dois cães da família vomitaram durante a madrugada, enquanto o husky foi encontrado morto na manhã seguinte.

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Os cães Dolly e Gaia, da professora Adriana Vilela, também passaram mal após passearem na mesma praça. "Achamos que ia ser um episódio pontual, mas continuaram a ter diarreia e a pretinha, Dolly, começou a ter hemorragia", contou.


As duas cadelas ficaram internadas por dois dias em uma clínica veterinária. Segundo Adriana, as veterinárias informaram que os sintomas eram compatíveis com um possível envenenamento.


As duas cachorras de Adriana passaram dois dias internadas em uma clínica veterinária. De acordo com a professora, as veterinárias apontaram que os sintomas poderiam ser resultado de envenenamento.

Adriana percebeu sintomas persistentes em suas cachorras após passeio na praça do bairro BNH.
Adriana percebeu sintomas persistentes nos animais após passeioem praça Alberto Costa

Caso o crime seja comprovado, o responsável poderá responder por maus-tratos a animais com resultado morte. Segundo o delegado Eudson Ferreira Bento, a Lei Sansão, sancionada em 2020, prevê pena de dois a cinco anos para maus-tratos contra cães e gatos, com aumento de um sexto a um terço quando há morte do animal.


A Prefeitura de Linhares informou que as secretarias de Meio Ambiente e de Segurança Pública e Defesa Social foram notificadas e acompanham a investigação.

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