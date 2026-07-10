Polícia investiga possível envenenamento de cães em praça de Linhares

Um possível caso de envenenamento de cães é investigado em Linhares, no Norte do Espírito Santo, após a morte de Dunk, um husky siberiano. Ele e outros cinco animais apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação após passearem por uma praça do bairro BNH nesta semana.





Os tutores dos cães registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Linhares, dando início à investigação da Polícia Civil. Segundo o delegado Eudson Ferreira Bento, os trabalhos policiais buscam esclarecer as circunstâncias do caso e identificar um possível responsável.





De acordo com a tutora de Dunk, a advogada Nayla Speroto, o cachorro passou mal após um passeio na praça do bairro BNH, na noite da última segunda-feira (6). Os outros dois cães da família vomitaram durante a madrugada, enquanto o husky foi encontrado morto na manhã seguinte.