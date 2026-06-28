Terceira idade canina: 7 mudanças comportamentais de cachorros idosos 

A redução da energia é comum em pets idosos, que costumam alternar momentos de atividade com cochilos mais frequentes Crédito: Imagem: sophiecat | Shutterstock

Assim como acontece com os seres humanos, o envelhecimento também provoca mudanças físicas e comportamentais nos cachorros. À medida que os anos passam, o organismo do animal sofre alterações naturais, como redução da massa muscular, desgaste das articulações, diminuição da audição e da visão, além de mudanças no funcionamento do cérebro. Essas transformações acabam refletindo diretamente na forma como o pet interage com as pessoas, com outros animais e com o ambiente ao seu redor.

Abaixo, conheça algumasmudanças comportamentais de cachorros idosos.

1. O cachorro passa a dormir por mais tempo

Uma das mudanças mais comuns nos cães idosos é o aumento das horas de sono. Com o metabolismo mais lento e a redução dos níveis de energia , o organismo precisa de mais tempo para descansar e se recuperar.Dessa maneira, énatural que o cachorro passe boa parte do dia cochilando e demonstre menos disposição para atividades prolongadas.

2. As brincadeiras deixam de ser prioridade

O cachorro idoso costuma perder parte do interesse por brincadeiras muito agitadas. Isso acontece porque dores articulares, perda de força muscular e menor capacidade física tornam atividades intensas mais cansativas. Em vez de correr e pular como antes, muitos preferem caminhadas leves, brinquedos interativos ou simplesmente permanecer próximos da família.

3. Pode ficar mais confuso e desorientado

Alguns cães idosos apresentam alterações cognitivas semelhantes ao envelhecimento cerebral observado em humanos. Eles podem esquecer comandos conhecidos, parecer perdidos dentro de casa, ficar olhando para paredes ou demonstrar dificuldade para reconhecer ambientes familiares. Essas mudanças podem ocorrer gradualmente e merecem atenção, pois também podem estar relacionadas à síndrome da disfunção cognitiva canina.

4. Torna-se mais sensível às mudanças na rotina

Na velhice, muitos cachorros passam a valorizar ainda mais a previsibilidade. Alterações nos horários das refeições, passeios ou descanso podem gerar ansiedade, insegurança e até mudanças no comportamento. Isso ocorre porque o envelhecimento reduz a capacidade de adaptação a novidades e situações estressantes.

Durante a velhice, alguns cães podem se tornar mais sensíveis Crédito: Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

5. Pode demonstrar mais irritação ou menor tolerância

Mesmo cães conhecidos por serem extremamente pacientes podem ficar mais sensíveis durante a terceira idade. Dores causadas por artrite, perda da visão , audição reduzida ou desconfortos físicos fazem com que alguns reajam de forma diferente quando são tocados ou surpreendidos. O cachorro pode rosnar, evitar contato ou preferir permanecer sozinho em determinados momentos.

6. Procura mais a companhia do tutor

Enquanto alguns cães idosos ficam mais reservados, muitos desenvolvem um comportamento ainda mais apegado ao tutor. Eles podem seguir a pessoa pela casa, buscar contato físico com maior frequência ou demonstrar desconforto quando ficam sozinhos. Essa necessidade de proximidade pode estar relacionada à redução da visão e da audição, que faz com que o animal encontre segurança na presença de alguém conhecido.

7. Fica menos interessado em explorar novos ambientes

A curiosidade característica dos cães jovens tende a diminuir com o envelhecimento. O cachorro idoso geralmente prefere permanecer em locais conhecidos, evitando explorar ambientes desconhecidos ou participar de passeios muito longos. Além da menor disposição física, fatores como alterações sensoriais e insegurança influenciam esse comportamento.

Atenção às mudanças na terceira idadecanina