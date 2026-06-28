Funcionário morre soterrado por grãos enquanto limpava silo em granja no ES

Um homem de 41 anos morreu soterrado por grãos enquanto limpava o silo de uma granja localizada em Caramuru, na cidade de Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sábado (27).





Segundo a Polícia Militar, o proprietário da granja relatou que o funcionário realizava a limpeza no interior de um dos silos de armazenamento de grãos quando as pessoas deram falta dele. Buscas foram feitas e o homem foi localizado soterrado.





Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi retirado pelos Bombeiros. As circunstâncias do acidente de trabalho serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá.