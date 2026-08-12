Casal acusado de matar professor de jiu-jítsu vai a júri popular em Vila Velha

A investigação avançou após a Polícia Civil obter imagens do carro que teria sido utilizado pelo executor. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi possível confirmar que o veículo, um Fiat Siena, não era clonado e pertencia à família de Rhaylan.





A PRF também auxiliou na análise de imagens e no cruzamento de dados que, segundo a investigação, ajudaram a identificar o suspeito e apontaram que o veículo foi utilizado no dia e no horário do crime.





A partir dessas informações, os policiais descobriram que Nicole trabalhava na mesma loja que Rhaylan, estabelecendo o vínculo entre os dois réus e a vítima. A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) também realizou o confronto balístico que, segundo a investigação, confirmou que a arma de Rhaylan foi utilizada no homicídio.





Durante a investigação, a polícia descobriu ainda que, após o crime, Rhaylan tentou apagar rastros que o ligavam ao homicídio. Segundo a Polícia Civil, ele adulterou o sistema de câmeras da loja onde trabalhava, apagando as imagens do dia do assassinato.





"Ele conseguiu fazer isso pois era um cara de extrema confiança. Ele trabalhava na loja há 17 anos e atuava como gerente há 2. Então, ele chega a adulterar as imagens como se ele estivesse na loja no momento do homicídio", descreveu o delegado Daniel Fortes.





Além disso, quando a Polícia Civil foi à casa de Rhaylan para apreender a arma apontada como utilizada no crime, ele informou que a pistola estaria guardada em um cofre. O armamento, porém, não foi encontrado no compartimento.





Segundo a investigação, Rhaylan alegou que a pistola havia sido furtada, mas não soube explicar como ou por quem. A versão foi descartada pela polícia depois que a arma foi encontrada escondida no estoque da loja onde ele trabalhava, na Glória, em Vila Velha.





A reportagem tenta localizar a defesa dos réus. Espaço segue aberto para eventuais manifestações.