Homem e mulher são réus por morte de professor de jiu-jitsu em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu o inquérito sobre o assassinato do professor de jiu-jitsu Stanley Stein, de 48 anos, morto a tiros no bairro Araçás, em Vila Velha, no dia 28 de fevereiro deste ano. Um homem e uma mulher foram presos no mês seguinte ao assassinato, nos bairros Jaburuna e Ilha de Ayres, também em Vila Velha, e respondem como réus pelo crime.
O caso foi investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Mais detalhes sobre a investigação serão apresentados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (14), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.