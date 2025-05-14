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Inquérito concluído

Homem e mulher são réus por morte de professor de jiu-jitsu em Vila Velha

Stanley Stein, de 48 anos, foi morto a tiros no dia 28 de fevereiro deste ano; presos já respondem como réus na Justiça
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

14 mai 2025 às 12:28

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 12:28

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu o inquérito sobre o assassinato do professor de jiu-jitsu Stanley Stein, de 48 anos, morto a tiros no bairro Araçás, em Vila Velha, no dia 28 de fevereiro deste ano. Um homem e uma mulher foram presos no mês seguinte ao assassinato, nos bairros Jaburuna e Ilha de Ayres, também em Vila Velha, e respondem como réus pelo crime.
Stanley Stein, professor assassinado a tiros em Vila Velha
Stanley Stein, professor assassinado a tiros em Vila Velha Crédito: Rede social
O caso foi investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Mais detalhes sobre a investigação serão apresentados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (14), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória. 

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