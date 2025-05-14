Alunos do Ifes mortos em acidente: defesa alega que motorista desmaiou

A defesa de José Carlos Batista de Mello, de 68 anos, alegou que o acidente na ES 261 em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, no último sábado (10), que ocasionou a morte de dois alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), foi causado por um desmaio sofrido pelo motorista. O veículo conduzido pelo idoso, uma picape Fiat Strada, saiu da pista e despencou em uma ribanceira. Raysla Hérlem Rangel de Oliveira e Jessé Araújo Martins dos Santos, ambos de 18 anos, morreram no local.
Procurada por A Gazeta, a advogada Hariany Nogueira, que faz a defesa de José Carlos, disse que seu cliente conhecia Raysla e Jessé e estava dando carona aos jovens. Os três saíram juntos de Patrimônio de Santo Antônio, distrito localizado em Santa Teresa, e seguiam em direção a Fundão quando o acidente aconteceu.
A Polícia Militar afirmou, em nota, que José Carlos fez o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. O motorista da picape foi conduzido até a Delegacia Regional de Aracruz. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por duplo homicídio culposo – quando não há intenção de matar. Na última terça-feira (13), após audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva pela Justiça, sendo mantido detido.
Segundo a advogada, a prisão de José Carlos ocorreu em razão do flagrante relacionado ao duplo homicídio culposo, "onde a soma das penas impossibilita que a autoridade policial arbitre fiança". E não há relação com embriaguez ao volante. "Só a título de exemplificação, se uma pessoa consumir um bombom de licor e realizar o bafômetro, já iria constar uma quantidade ínfima de álcool", alegou Hariany.
A advogada destacou ainda que José Carlos permaneceu no local do acidente e procurou prestar socorro, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e a Polícia Militar.
O acidente não foi causado por embriaguez ao volante, mas, sim, em decorrência de desmaio sofrido por José Carlos. A defesa vai solicitar a elaboração de exames para comprovar o desmaio. Foi uma fatalidade, lamentável
Prisão mantida
A Justiça decretou, nesta terça-feira (13), a prisão preventiva — por tempo indeterminado — de José Carlos. A decisão pela prisão preventiva dele foi tomada durante a audiência de custódia e assinada pela juíza Raquel de Almeida Valinho.
No termo, a juíza disse que 'a análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, a chamada fumaça do cometimento do delito'.
"Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a conduta do indiciado culminou no óbito de duas pessoas, sendo claro que, em liberdade, o indiciado coloca em risco a ordem pública e a instrução processual, estando evidente, em cognição sumária, o perigo na liberdade no caso concreto", escreveu a juíza Raquel de Almeida Valinho, na decisão em que decretou a prisão preventiva do suspeito.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela administração do sistema penitenciário do Espírito Santo, informou nesta terça-feira (13) que José Carlos Batista de Mello está Centro de Detenção Provisória de Aracruz.
Resumo do caso
- 10 de maio (sábado à tarde): uma picape Fiat Strada sai da pista na ES 261 e despenca em uma ribanceira, no município de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo;
- Raysla Hérlem Rangel de Oliveira, sem idade divulgada, tem a morte confirmada ainda no local do acidente. Jessé Araújo Martins dos Santos, de 18 anos, chega a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resiste e morre durante o atendimento;
- O motorista do veículo, José Carlos Batista de Mello, de 68 anos, conhecido como “Zé Bolacha”, é retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, atendido pelo Samu e realiza o teste do bafômetro, que tem resultado positivo (apontando ingestão de álcool). Após o socorro, ele é conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde é autuado em flagrante pela Polícia Civil por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor;
- Raysla e Jessé eram estudantes do ensino médio integrado aos cursos Técnico em Informática para Internet e Técnico em Agropecuária Integrado, respectivamente. Ambos tinham famílias na Serra, na Grande Vitória, onde foram velados e sepultados. Os jovens teriam pegado carona com o motorista do carro no momento em que o acidente aconteceu;
- Em nota, o Ifes campus Santa Teresa, falou em "profunda tristeza" após a morte dos estudantes.